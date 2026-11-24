Die Kölner Haie haben ihre Niederlagen-Serie gestoppt, dabei aber einen möglichen Dreier im letzten Drittel verspielt. Am 19. Spieltag der DEL besiegte der KEC die Nürnberg Ice Tigers mit 4:3 nach Verlängerung.

Die Haie hatten zuvor alle vier Liga-Spiele seit der Länderspielpause verloren und waren in der Tabelle aus den Top Sechs gerutscht. „Wir müssen auch bei dem derzeit so engen Spielplan für jedes Spiel bereit sein“, sagte Trainer Thomas Berglund vor der Partie bei MagentaSport. Eine Erklärung für die Mini-Krise nach der Länderspielpause hatte er nicht.

Berglund über Noebels-Kritik: „Müssen Sie ihn fragen“

Berglund verzichtete, offenbar aus Leistungsgründen, auf die beiden Neuzugänge Daniel Fischbuch und Tim Fleischer. Im Tor startete Felix Brückmann. Die deutlichen Worte von Marcel Noebels nach der Pleite in Mannheim wollte Berglund nicht kommentieren. „Da müssen Sie ihn fragen“, sagte der Schwede auf die Frage, wie der Ex-Berliner seine Kritik gemeint haben könnte. Noebels hatte am Sonntag bemängelt, dass die Haie zwar hart arbeiten würden, aber nicht richtig miteinander.

Nach diesen Missklängen erwischte der KEC einen Start nach Maß. Nach 51 Sekunden brachte Robin Press die Gastgeber vor 16.239 Zuschauern in der Lanxess-Arena in Führung. Die Haie waren bemüht, die vergangenen Tage vergessen zu machen. Nachdem Köln eine Unterzahl mit etwas Glück schadlos überstanden hatte, lief die Scheibe im Anschluss teilweise richtig gut durch die eigenen Reihen. In der 13. Minute vergab Gregor MacLeod alleine vor dem Nürnberger Torwart Niklas Treutle die Chance auf das 2:0. Doch dann nutzte Evan Barratt (18.) kurz vor der ersten Drittelpause einen Fehler von Maxi Kammerer in der Kölner Defensive zum Ausgleich.

Im zweiten Drittel durften die Haie-Fans erneut früh jubeln. Kammerer bediente Kevin Niedenz (22.), der den Puck zur erneuten Führung versenkte. Und diesmal schafften es die Kölner, darauf aufzubauen. Nur wenig später erhöhte Juhani Tyrväinen (25.) auf 3:1. Im Folgenden verhinderten nur der Pfosten (gegen Tyrväinen) und Treutle eine höhere Führung. Doch auch Nürnberg, als Überraschungs-Dritter nach Deutz gereist, blieb gefährlich. Brückmann war im Haie-Tor auf dem Posten.

Vor dem letzten Drittel hätte der KEC eigentlich gewarnt sein müssen: Kein anderes Team hatte bislang im letzten Abschnitt so gut performt wie die Gäste aus Franken (31:13 Tore). Und daran knüpfte Nürnberg auch sofort an. 18 Sekunden waren gespielt, als Owen Headrick in Überzahl auf 2:3 für die Ice Tigers verkürzte. Wenig später der Ausgleich durch Samuel Dove-McFalls (42.). Nach zwei Blitzstarts in den ersten beiden Dritteln war es diesmal ein Katastrophenbeginn für die Haie.

Nürnberg machte Druck, am Ende mussten die Haie fast froh sein, sich zumindest in die Verlängerung zu retten. Dort bekamen die Kölner ein Powerplay, das sie aber nicht nutzen konnten. Bei drei gegen drei klappte es aber doch noch mit dem erlösenden Siegtor: Zehn Sekunden vor Schluss traf Press zum 4:3 und sicherte dem KEC den Zusatzpunkt.

Für die Haie stehen am kommenden Wochenende zwei weitere Heimspiele gegen Teams aus Bayern auf dem Programm. Am Freitag kommen die Straubing Tigers in die Lanxess-Arena, am Sonntag der ERC Ingolstadt. (red)