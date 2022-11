Köln – Die Kölner Polizei hat am Dienstag zwei illegale Autorennen gestoppt und dabei die Führerscheine von vier Rasern sichergestellt. Das erste Rennen lieferten sich gegen 12 Uhr Polizeiangaben zufolge zwei 36- und 27-Jährige Mercedes-Fahrer. Ein unbeteiligter Autofahrer rief die Polizei, als sie ihn auf der A1 im Tunnel Lövenich mit überhöhter Geschwindigkeit überholten und über einen Standstreifen fuhren. Die Beamten stoppten das Autorennen auf der Venloer Straße.

Das zweite illegale Rennen geschah auf der Bonner Straße in Marienburg. An einer Ampel forderten sich ein 19-jähriger Opel-Fahrer und ein 21-Jähriger in einem Renault per Zeichen zu einem Rennen heraus. Auch hier rief ein weiterer Autofahrer die Polizei. Die jungen Männer fuhren nicht nur zu schnell, sie wichen auch auf die Gegenfahrbahn aus. Als die Polizisten die Fahrer und ihre 18 und 19 Jahre alten Begleiter kontrollierten, stellten sie zudem vier Handys sicher. (lh)