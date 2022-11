Am Samstag hat die Polizei Köln zwei Männer festgenommen. (Symbolbild)

Köln – Zwei Streifenteams der Polizei Köln haben am frühen Samstagmorgen zwei Tatverdächtige nach Verfolgungsfahrten in den Stadtteilen Poll und Bilderstöckchen festgenommen.

Die erste Festnahme gelang den Beamten in Köln-Poll. Gegen drei Uhr soll ein 31-Jähriger ohne gültigen Führerschein einen Smart gefahren haben. Zudem sollen mit ihm zwei weitere Personen in dem Zweisitzer gesessen haben.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wollte ein Streifenteam den Smart mit einem Bonner Kennzeichen anhalten. Dieser soll der Aufforderung allerdings nicht nachgekommen sein, den Wagen beschleunigt haben und weitergefahren sein.

An der Kreuzung Am grauen Stein / An den Maien, die rund hundert Meter weiter lag, soll der Fahrer von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Smart soll daraufhin gegen ein Verkehrsschild sowie einen Baum gefahren sein. Alle drei Personen blieben aber unverletzt.

Köln: Verdächtiger soll einen Audi geklaut haben

Ebenfalls am Samstagmorgen haben Polizisten einen 35-Jährigen in Köln-Bilderstöckchen festgenommen, der einen Audi geklaut haben soll. Zudem soll der Verdächtige unter Drogen gestanden haben.



Gegen 7.30 Uhr soll dem Polizeiteam auf der Escher Straße der Audi aufgefallen sein, der trotz Stoppschild in Richtung Am Bilderstöcken beschleunigte. Daraufhin soll der 35-jährige Fahrer mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen sein und einen Metallkasten auf dem angrenzenden Grünstreifen gerammt haben.

Der 35-Jährige versuchte zunächst zu Fuß zu fliehen, wurde aber dann von den Beamten in einem kleinen Waldstück an der Äußeren Kanalstraße gestellt. Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Täters haben die Polizisten Ausbruchswerkzeug gefunden. Nach einem positiven Drogentest ordneten sie zudem eine Blutentnahme an. (red)