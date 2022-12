Köln – Am Freitagabend hat die Polizei Köln nach einer kurzen Verfolgungsfahrt einen 29-jährigen Rollerfahrer in der Nähe des Eigelsteins gestoppt, der unter Alkoholeinfluss unterwegs war.

Gegen 22.30 Uhr hatten Polizisten die Verfolgung des Kleinkraftrads aufgenommen, als der 29-Jährige auf der Straße "Unter Krahnenbäumen" mit ausgestrecktem Mittelfinger an dem Streifenwagen vorbeifuhr und in Richtung Eigelstein

beschleunigte. Kurze Zeit später drohte der Mann auf seinem Roller das Gleichgewicht zu verlieren, hielt an und gab seine Flucht auf.

1,5 Promille im Blut

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille und auch ein Drogenvortest des Kölners verlief positiv. Die Beamten ordneten auf der Polizeiwache die Entnahme von Blutproben zum Nachweis von Alkohol und Drogen im

Blut des 29-Jährigen an. (red)