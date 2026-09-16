„Wir fühlen uns belogen“Protest auf dem Alter Markt – Schule wehrt sich gegen Baumfällungen

Auf dem Schulgrundstück der Max-Ernst-Gesamtschule (MEG) und der Gemeinschaftsgrundschule Kunterbunt wurden und werden im Zuge von Baumaßnahmen 261 Bäume gefällt. Das geht aus einer Antwort des Baudezernats auf eine Anfrage von Ratsmitglied Oliver Seeck (SPD) im Schulausschuss hervor. 171 Bäume sind demnach noch zu fällen. „Diese Fällarbeiten sollen in den Herbstferien stattfinden“, heißt es.

Dagegen wehrt sich die Schulgemeinschaft der Gesamtschule und ruft zu einer Kundgebung auf dem Alter Markt für den 17. September (Donnerstag) ab 14.30 Uhr auf. „Als Schülerschaft fühlen wir uns belogen und betrogen. Die Kommunikation der Stadt ist nicht nur intransparent, sondern irreführend“, heißt es auf der Internetseite der Schule. Man war offenbar von deutlich weniger Fällungen ausgegangen und will den Schulwald erhalten. Ähnliche Vorwürfe gegen die Stadtverwaltung gab es zuletzt am Berufskolleg Ulrepforte, auch dort wurde gegen angeblich übermäßige und schlecht geplante Baumfällungen demonstriert.

Grüne kritisieren „baumfressende Containerbauten auf Schulhöfen“

Zu den Fällungen in Bocklemünd sagt Oliver Seeck, der schulpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion: „Besonders schwer wiegt das für den stark verdichteten Stadtteil rund um das Görlinger Zentrum in Bocklemünd/Mengenich, direkt in Schulnähe: Gerade hier, wo es kaum Grünflächen gibt, braucht das Veedel den Wald dringend zur Abkühlung.“

Reinhold Goss, Sprecher der Grünen-Fraktion in der Bezirksvertretung Innenstadt, spricht von „baumfressenden Containerbauten auf Schulhöfen“ und sagt: „Die vielen Schulbau- und Sanierungsprojekte benötigen dringend ein gesondertes Interimsgebäude, das für mehrere Maßnahmen nacheinander genutzt werden kann.“