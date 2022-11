Köln – Eine kurze Auszeit vom Weihnachtstrubel im Schwimmbad, in der Sauna oder auf der Eislaufbahn ist auch in der Ferienzeit möglich – nur am ersten Weihnachtsfeiertag bleiben alle Köln-Bäder geschlossen. Über die Feiertage gelten allerdings besondere Öffnungszeiten.

Heiligabend und Silvester

So sind die Badelandschaften im Agrippabad und im Ossendorfbad inklusive der Fitnessbereiche Agrippa-Fit und Rochus-Fit an Heiligabend und an Silvester jeweils von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet. Im Ossendorfbad öffnet zudem an beiden Tagen die Saunalandschaft von 9 bis 13 Uhr.



Ebenfalls von 9 bis 13 Uhr öffnet der Lentpark sowohl den Eisbereich als auch das Hallenbad. Alle anderen Bäder bleiben geschlossen.

Zweiter Weihnachtsfeiertag

Am zweiten Weihnachtsfeiertag öffnen die Badelandschaften im Agrippabad, Lentpark, Ossendorfbad und Stadionbad jeweils von 9 bis 21 Uhr. Im Höhenbergbad und im Zollstockbad kann in der Zeit von 9 bis 17 Uhr geschwommen werden, im Zündorfbad von 10 bis 21 Uhr.



Auch die Saunalandschaften öffnen am zweiten Weihnachtsfeiertag: Im Agrippabad und im Ossendorfbad von 9 bis 21 Uhr, im Stadionbad und Zündorfbad von 10 bis 21 Uhr, im Lentpark von 11 bis 21 sowie im Höhenbergbad von 10 bis 17 Uhr.



Die Fitnessbereiche Agrippa-Fit und Rochus-Fit stehen von 9 bis 20 Uhr zur Verfügung. Auf den Eisflächen im Lentpark können von 9 bis 21 Uhr Runden gedreht werden.

Neujahr

An Neujahr öffnet der Lentpark den Schwimm- und Eisbereich von 13 bis 21 Uhr, die Sauna schließt um 20 Uhr.

Zwischen den Feiertagen sowie ab Donnerstag, 2. Januar, gelten die regulären Öffnungszeiten. (hen)

