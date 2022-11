Köln – Die Stadtverwaltung hat im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in einem Bürogebäude an der Tunisstraße mehrere Etagen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und der Feuerwehr gemietet. Da „kurzfristig keine geeigneten städtischen Flächen zur Verfügung standen“, habe die Gebäudewirtschaft den Immobilienmarkt sondiert und sich dann für das Objekt mit dem Namen Dominium entschieden, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Der Mietvertrag sei auf maximal 18 Monate begrenzt und biete „die Möglichkeit zur flexiblen Erweiterung oder Verringerung der Flächen“. Durch die „Dynamik der Pandemieentwicklung ergab sich immer wieder ein veränderter Flächenbedarf“, heißt es in der Mitteilung. Mittlerweile seien mehr als 400 Beschäftigte der Stadtverwaltung sowie der Bundeswehr an der Tunisstraße untergebracht.

Direkt morgens wissen, was in Köln passiert

Jetzt für „Stadt mit K“ anmelden!

Copyright: Matthias Heinekamp/Nikolas Janitzki/Tobias Hahn

Was bringt der Tag? Was kann ich in Köln unternehmen? Wo sollte ich essen gehen? Oder soll ich vielleicht doch lieber ein Rezept nachkochen? Wie ist die aktuelle Corona-Lage in der Stadt? Und welche Geschichten sollte ich auf keinen Fall verpassen?



All das liefern wir Ihnen in unserem Newsletter „Stadt mit K“ von Montag bis Freitag immer bis spätestens 7 Uhr bequem und kostenlos in ihr E-Mail-Postfach.



Als Newsletter-Abonnent erhalten Sie außerdem regelmäßig exklusive Informationen und können an interessanten Aktionen und Gewinnspielen teilnehmen.



Jetzt für „Stadt mit K“ anmelden und über Köln auf dem Laufenden bleiben!



Hier geht's zur Anmeldung.

Bei den Mietbüros handelt es sich um einzelne, vollausgestattete Arbeitsplätze mit Schreibtisch, PC, Monitor und Telefon. Dadurch seien der Kommune keine Einrichtungskosten entstanden. Zu den Mietkosten machte die Verwaltung keine Angaben. Man sei zuversichtlich, dass es bis zum 31.03.2021 gelingen könne, eine konkrete Bedarfsprognose hinsichtlich der benötigten Flächen für die Zukunft zu erstellen. (adm)