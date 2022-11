Köln – Die Stadtbibliothek bietet ab sofort für alle Kölnerinnen und Kölner einen kostenlosen Online-Zugang zu ihren elektronischen Angeboten. Zur Verfügung stehen nach Angaben der Stadtbibliothek Tausende E-Books und Hörbücher sowie ausgewählte Film- und Musikstreaming-Dienste. Überdies finden Kinder über die App Tiger-Books mehr als 2000 E-Books und Hörbücher.



In einem digitalen Zeitungskiosk haben die Nutzer zudem Zugriff auf Zeitungsangebote aus der ganzen Welt in Originalausgabe. Auch Online-Sprachkurse sowie Videotrainings und Weiterbildungsangebote zu Business, Kreativität und Technik sind im Angebot. Die digitale Bibliothek ist über die Webseite der Stadtbibliothek nutzbar.



Zugang endet automatisch



Kölnerinnen und Kölner, die noch nicht Mitglied bei der Stadtbibliothek sind, können über ein Formular auf der Homepage der Stadtbibliothek einen kostenlosen Online-Zugang bekommen, der automatisch mit der Aufhebung des Corona-Lockdowns – der indes zurzeit noch nicht absehbar ist – endet.



Hier finden Sie weitere Informationen über das Online-Angebot der Kölner Stadtbibliothek.

Bestehende Bibliotheksausweise können bis zur Wiedereröffnung übrigens nicht ablaufen, das Ablaufdatum der Ausweise verschiebt sich automatisch. Falls ein Ausweis aus anderen Gründen gesperrt ist oder sonstige Fragen bestehen, hilft der Kundenservice gern bei der Klärung.

Eine Übersicht über alle Medien und Angebote der Stadtbibliothek findet sich auf deren Homepage.