Die Stadt Köln erweitert ihr digitales Angebot zur Suche nach einem Betreuungsplatz für Kinder: Ab Dezember ist neben den Kindertageseinrichtungen auch stadtweit die Kindertagespflege in das Vormerksystem „Little Bird“ integriert. „Eltern können damit künftig auch für diese Betreuungsform bequem und unkompliziert online eine Vormerkung vornehmen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Bislang war über „Little Bird“ nur eine Vormerkung für einen Kitaplatz möglich. Kindertagespflegepersonen in Köln hatten darin eine Benachteiligung gesehen.

„Es freut uns sehr, dass wir jetzt mit dabei sind“, sagte Alice Birkenfeld dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Sie arbeitet seit vielen Jahren als Tagesmutter und gehört dem Vorstand des Zusammenschlusses „Kölner Kindertagespflege“ an: „Das war lange angekündigt und ich hoffe, dass es das Leben für Eltern und Kindertagespflegepersonen jetzt vereinfacht.“

Die Kindertagespflege ist ein wichtiger und gleichwertiger Bestandteil unseres Betreuungsangebots für Kinder in Köln. Robert Voigtsberger, Beigeordneter für Bildung, Jugend und Sport der Stadt Köln

Robert Voigtsberger, Beigeordneter für Bildung, Jugend und Sport der Stadt Köln, sagt: „Die Kindertagespflege ist ein wichtiger und gleichwertiger Bestandteil unseres Betreuungsangebots für Kinder in Köln. Mit der Einbindung in 'Little Bird' machen wir diese Betreuungsform für Familien noch sichtbarer und erleichtern ihnen den Zugang.“

Birkenfeld befürchtet allerdings, dass die Möglichkeit der Darstellung für Tagespflegepersonen sehr eingeschränkt sein wird. Auffindbar sollen offenbar nur jene sein, die eine eigene Internetseite haben, die in dem System verlinkt werden kann. Außerdem kritisiert sie, dass Tagesmütter- und -väter künftig Kinder, die ab dem Sommer in eine Kita wechseln, zum 31. Juli abmelden müssen. Hätte die Kita dann im August noch Ferien, hätten die Eltern gar keine Betreuung für ihr Kind.

Bei der Online-Vormerkung können Eltern über „Little Bird“ den Stadtteil auswählen, in dem sie sich eine Betreuung für ihr Kind wünschen. Familien, die Unterstützung bei der Vormerkung benötigen oder Fragen zum Verfahren haben, können sich an das Familienbüro der Stadt Köln in Kalk wenden. Dort erhalten sie Informationen zu den erforderlichen Angaben. Weitere Informationen zu „Little Bird“ und die Möglichkeit zur Online-Vormerkung finden Eltern auf der Internetseite der Stadt Köln unter Kinderbetreuung, Stadt Köln.