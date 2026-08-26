Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Kölner Polizei nach einem mutmaßlichen Räuber, der am 21. Juni einen einen Kioskmitarbeiter in Fühlingen überfallen hat. Gegen 21.15 Uhr soll der maskierte Täter den 66-jährigen Mitarbeiter am Roggendorfer Weg an dem Sonntagabend mit einem Messer bedroht und ihm die Goldkette vom Hals gerissen haben.

Verdächtiger hat Tätowierung am linken Unterschenkel

Zusätzlich weist die Polizei auf besondere Merkmale des Gesuchten hin: An der Innenseite des linken Unterschenkels trägt der Täter oberhalb des Knöchels eine Tätowierung.

Bilder des Täters aus einer Überwachungskamera Copyright: Polizei

Bilder des Täters aus einer Überwachungskamera Copyright: Polizei

Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Hinweise zur Identität sowie zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, bittet die Polizei, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (red)