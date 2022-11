Köln – Das Video einer Kölner Innenstadt-Apotheke wird derzeit in den sozialen Medien zehntausendfach von Usern angeklickt und oft geteilt. Die Birken-Apotheke lud den in Eigenregie entstandenen Spot am 19. Dezember bei Youtube hoch, einige Tage später war das Video auch über Facebook und Instagram zu sehen.

Der mit gefühlvoller Klaviermusik unterlegte Film begleitet eine Frau über die Jahrzehnte – und zeigt vor allem Szenen, in denen die Apotheke ihr zur Seite steht. Sei es 1960 als junges Mädchen, als sie einen Bonbon bekommt, 1975 als junge Frau an der Notdienst-Klappe oder 1995 beim Einlösen eines Rezepts, zu dem sie natürlich einen Traubenzucker erhält. 2020 ist die Protagonistin eine ältere Dame, es sind Corona-Zeiten und sie öffnet ihre Weihnachtspost. Heraus fällt: ein Traubenzucker, der Apotheken-Klassiker. Zeit, sich zu bedanken, findet sie und beglückt den Apotheker nun ihrerseits mit einem Präsent. „Weil es noch nie wichtiger war, einfach da zu sein. Ihre Apotheke vor Ort“ – mit diesem Statement endet der Spot.

Die Kölner Apotheke hat mit dem Video ganz offensichtlich den richtigen Ton getroffen. Besonders bei Kolleginnen und Kollegen in anderen Apotheken trifft es auf viel Zuspruch, da es die Bedeutung des in den letzten Jahren unter Druck geratenen Berufsstandes hervorhebt. Es geht eben nicht nur um medizinische Versorgung, sondern es menschelt gewaltig, so die Botschaft. Aber auch „normalen“ Usern gefällt es, wie fast 28.000 Aufrufe auf dem eigenen Youtube-Kanal und fast 35.000 auf dem Kanal von „Apotheke adhoc“ zeigen.

Darsteller in Apotheken-Video sind Freunde und Familie

Dem Fachportal „Apotheke adhoc“ sagte Inhaber Erik Tenberken, er könnte die Resonanz noch immer nicht ganz fassen. „Viele Kollegen sagen, das sei das Beste, was sie bisher gesehen hätten“, freut sich Tenberken und betont, wie wichtig ihm der Zusammenhalt in seiner Branche sei. Die Idee sei entstanden, weil man einem Werbespot der Online-Apotheke DocMorris etwas entgegensetzen wollte. Man habe insgesamt zehn Tage benötigt, um den Spot zu realisieren, so Producer Sascha Swiercz. Bei den Darstellern habe man auf Freunde und Familie zurückgegriffen. Das Video wird an Silvester sogar um 20.10 Uhr bei RTL im Fernsehen zu sehen sein, wie der Wort & Bild-Verlag mitteilt, der sich mit seiner Reichweite jetzt für den Spot einsetzt. In diesem Verlag erscheint auch die „Apotheken-Umschau“.

Die Birken-Apotheke ist in den sozialen Medien schon seit längerer Zeit aktiv, beispielsweise mit einem Adventskalender, und engagiert sich auch bei der Aidshilfe Köln.