In der Innenstadt kommt es am Wochenende zu Sperrungen.

Köln – Erneut kommt es an diesem Wochenende zu Vollsperrungen in der Kölner Innenstadt: Grund dafür sind private Baumaßnahmen an der Fassade eines Gebäudes in der Schildergasse 73-76, Ecke Brüderstraße 1. Bekannt ist vor allem der Schriftzug „Liebe deine Stadt“, der auf dem Dach dort lange Zeit zu sehen war.

Köln: Vollsperrungen auf der Nord-Süd-Fahrt

Das 1962/63 errichtete Gebäude war das letzte Werk des Kölner Architekten Wilhelm Riphahn. Nach fast 60 Jahren Standzeit traten an der geklinkerten Fassade Schäden auf, die am Ende dazu führten, dass sich einzelne Steine lösten und auf die Nord-Süd-Fahrt fielen.

Die Nord-Süd-Fahrt wird daher von Samstag, 4. Juni 2022, 7 Uhr, bis Sonntag, 5. Juni 2022, 24 Uhr in Fahrtrichtung Süden ab Brüderstraße und in Fahrtrichtung Norden ab Cäcilienstraße voll gesperrt. Es werden großräumige Umleitungen eingerichtet. In Fahrtrichtung Süden über Zeughausstraße, Magnusstraße, Ringe und Barbarossaplatz, Neue Weyerstraße, Bäche. In Fahrtrichtung Norden über Cäcilienstraße, Neumarkt, Hahnenstraße, Rudolfplatz, Ringe, Magnusstraße und Zeughausstraße.

Außerhalb dieser Zeiten ist die Nord-Süd-Fahrt während der gesamten Bauzeit in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig befahrbar.

Die Stadt Köln empfiehlt, den Bereich der Nord-Süd-Fahrt großräumig zu umfahren. Die Verkehrsteilnehmer sollen in der Nord-Süd-Verbindung nach Möglichkeit auch die Rheinuferstraße nutzen. (red)