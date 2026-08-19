Das Rekordniedrigwasser im Rhein bringt immer wieder kuriose Funde zum Vorschein. In den vergangenen Wochen wurden bereits Schiffswracks und Weltkriegsmunition entdeckt. Nun sind zwei Autowracks aufgetaucht.

Ein „moderneres Wrack“, wie die Polizei es nennt, wurde bei Wassertiefenmessungen des Wasserschifffahrtsamts in Köln bei Rhein-Kilometer 710 gefunden. Am 12. August wurde ein Toyota Yaris aus dem Wasser geborgen. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug im Juni 2014 bei einem Diebstahl entwendet wurde.

Auch andernorts Funde

In Königswinter entdeckten Einsatzkräfte der Feuerwehr bereits am 3. August an einer Wasserungsstelle für Boote ein Autowrack. Am 18. August wurden die Überreste des Fahrzeugs geborgen. Bei dem stark beschädigten Wagen handelt es sich um einen Fiat 126, der vermutlich zwischen 1976 und 1984 produziert wurde. Aufgrund der starken Korrosion konnten keine Hinweise auf den letzten Halter oder die letzte Halterin gefunden werden. Die Polizei vermutet, dass der Kleinwagen schon seit vielen Jahren im Wasser lag.

Hinweise auf Kapitaldelikte oder Vermisstenfälle lagen in beiden Fällen nicht vor. Die beiden Autowracks werden nun fachgerecht entsorgt. (red)