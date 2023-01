Köln – „So günstig kommen Sie sonst nicht an einen Cornel Wachter“, sagt Cornel Wachter und lacht. Der Kölner Bildhauer und Maler hat im Saal des Odeon-Kinos im Severinsviertel ein neues Kunstplakat vorgestellt: den Druck seines Mitte der 90er Jahre entstandenen Dom-Bildes „Dear Andy, ich sah den Himmel über’m Dom heut früh tatsächlich so“.



Das 50 mal 70 Zentimeter große Plakat ist die Hommage des 58-Jährigen an das Kölner Wahrzeichen und den legendären Pop-Art-Künstler Andy Warhol, der selbst den Dom auf Leinwand verewigt hatte. Auf die kölsche Stückzahl 1111 limitiert, bringt Wachter das Kunstwerk nun zum Preis von 35 Euro exklusiv für den DuMont-Shop heraus. Er sei froh über die Zusammenarbeit, da ihm wegen der Corona-Pandemie aktuell regelmäßige Aufträge wegfielen, so Wachter.



Besondere Verbindung zum Kölner Dom

Die Idee zum Motiv sei ihm nach einem Auftritt in der damaligen Talkshow „Boulevard Bio“ von Alfred Biolek gekommen. Auf dem Nachhauseweg am frühen Morgen habe sich ihm der Anblick des Dom-Turms vor beinahe türkisem Himmel geboten; die Szene habe gewirkt wie ein Werk von Andy Warhol.



„Den Dom malen viele, aber ich habe eine besondere Verbindung zu ihm“, sagt Wachter. Er sei ein „Kind des Kölner Doms“, deswegen liege ihm das Projekt sehr am Herzen. In den 80er Jahren absolvierte er seine Ausbildung zum Steinmetz und Bildhauer in der Dombauhütte. Als die Außenfassade der Kathedrale wegen sauren Regens zu zerbröseln drohte, brachte er gemeinsam mit den Bläck Fööss 1986 eine Benefizschallplatte heraus. Die Einnahmen des umgedichteten Liedes „Mer Helfe dem Dom en Kölle“ wurden für die Domrestaurierung gespendet. Das mit goldener Schrift signierte Kunstplakat ist ab sofort im DuMont-Shop, Breite Straße 80-90, und online erhältlich . (leh)

www.shop.ksta.de