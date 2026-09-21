Für die Gesamtschulen soll es zum Schuljahr 2027/28 wieder ein vorgezogenes Anmeldeverfahren geben. Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung soll in seiner Sitzung am 21. September beschließen, bei der Bezirksregierung Köln ein entsprechendes Verfahren zu beantragen. Hintergrund seien die hohen Anmeldezahlen an den Gesamtschulen. Mit dem vorgezogenen Verfahren sollen diese Schulen ihre Aufnahmeentscheidungen früher treffen können.

Für die 2808 vorgesehenen Plätze an den städtischen Einrichtungen gingen in der ersten Runde des laufenden Schuljahres insgesamt 3264 Anmeldungen ein, was zu 2596 Aufnahmen führte. Damit konnten 668 Kinder im ersten Durchgang nicht an ihrer Wunschschule aufgenommen werden. Nach allen drei Runden konnten 2726 Kinder bei 3433 Anmeldungen aufgenommen werden. „Insbesondere in den Stadtbezirken Mülheim, Nippes und Chorweiler waren Anmeldeüberhänge entstanden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt an den Schulausschuss. Insgesamt wechselten 2026/2027 knapp 9000 Kinder von der Grundschule auf eine weiterführende Schule.

Knapp 9000 Kinder wechselten auf eine weiterführende Schule

Für das Schuljahr 2027/28 rechnet die Stadt mit einer vergleichbaren Zahl von Schülerinnen und Schülern, die einen Platz an einer weiterführenden Schule suchen – insbesondere an Gesamtschulen. Das Anmeldeverfahren beginnt am 12. Februar 2027 mit der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse. Die Anmeldung an den Gesamtschulen ist vom 12. bis zum 18. Februar möglich. Anschließend haben die Schulen Zeit für ihre Aufnahmeentscheidungen, die sie vom 19. bis 24. Februar treffen. In diesem Zeitraum ist auch der zentrale Versand der Bescheide vorgesehen.

Für Familien, die ihr Kind an einem Gymnasium, einer Real- oder Hauptschule anmelden möchten, beginnt die erste Anmeldemöglichkeit vom 1. bis 4. März. In diesem Zeitraum können sich auch Schülerinnen und Schüler an Gesamtschulen mit noch freien Plätzen anmelden. Ebenso beginnt dann die erste Anmeldephase an den Förderschulen. Die Aufnahmeentscheidungen und der zentrale Versand der Bescheide für diese erste reguläre Anmelderunde sind für den 5. bis 10. März vorgesehen.

Zweite Bewerber-Phase

Eltern und Kinder, die in der ersten Runde keinen Platz an einer Wunschschule erhalten haben, können sich in einer zweiten Phase vom 15. bis 17. März an Schulen mit freien Kapazitäten bewerben. Die anschließenden Aufnahmeentscheidungen und der Versand der Bescheide sind für den 18. bis 22. März vorgesehen. Eine dritte Anmelderunde ist vom 5. bis 7. April für Gymnasien, Realschulen, Hauptschulen und Gesamtschulen mit freien Plätzen vorgesehen. Anschließend treffen die Schulen ihre Aufnahmeentscheidungen und verschicken die Bescheide.

Welche Schülerinnen und Schüler an einer Schule aufgenommen werden, entscheidet die jeweilige Schulleitung innerhalb der gesetzlichen Vorgaben und des vom Schulträger festgelegten Rahmens. Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die vorhandenen Plätze, müssen zunächst Härtefälle berücksichtigt werden. Darüber hinaus können weitere vom Land vorgegebene Kriterien herangezogen werden. Dazu gehören beispielsweise die Geschwisterkindregelung oder ein Losverfahren.