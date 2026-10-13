Der Zoll hat am Flughafen Köln/Bonn rund 90 Giftschlangen und seltene Echsen im Koffer eines mexikanischen Feuerwehrmannes entdeckt. Die tierschutzwidrig in engen Schmuggelverstecken transportierten Tiere seien beschlagnahmt worden, sagte ein Sprecher des Hauptzollamtes Köln. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann sei eingeleitet worden.

Die 55 Echsen und 37 Schlangen, überwiegend giftige Vipern, sind nach ersten Erkenntnissen alle in den Gebirgen Südamerikas heimisch. Einige der Arten seien vom Aussterben bedroht und streng geschützt, in jedem Fall aber selten, so der Sprecher des Hauptzollamtes.

Manche der seltenen Tiere können nicht gerettet werden

Die Reptilien seien inzwischen zu einem Fachmann gebracht worden, der sich darum kümmere, die geschwächten Tiere wieder aufzupäppeln. Der Kofferbesitzer sei von Mexiko-City über Istanbul ins Rheinland geflogen – entsprechend lange seien die Tiere ohne Wasser und Nahrung in ihren engen Verstecken eingequetscht gewesen. Einige der Echsen hätten sich nicht wieder erholen können und seien inzwischen verstorben.

Am kommenden Donnerstag will das Hauptzollamt bei einer Pressekonferenz genauer über den außergewöhnlichen Fund informieren. (dpa)