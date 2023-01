Köln – Wer hat die leckerste Idee Deutschlands? Die Frage wurde in einer neuen Vox-Show am 12. September beantwortet. Zwei Kölner Burgerläden nahmen an der Sendung teil. Mit dabei waren auch „Die fette Kuh“ aus der Kölner Südstadt und „Bunte Burger“ aus Köln-Ehrenfeld.

In „Die leckerste Idee Deutschlands“ kämpften zehn Food-Start-ups um die Chance, mit ihrem Produkt deutschlandweit in allen Rewe-Märkten aufgenommen zu werden. Eine Promi-Jury bewertete die Teilnehmer und 60 Testesser entschieden über den Sieg. Der ging am Ende an einen Dönerladenbesitzer, dessen „Kartoffel-Döner-Wurst“ demnächst bei Rewe im Regal stehen wird.



Aber auch die „Fette Kuh“ sorgte für Aufsehen – und sicherte sich Platz zwei. Am Ende belegt der Kölner Traditionsburgerladen aus der Kölner Südstadt mit seiner Speckmarmelade („Bacon Jam“) den zweiten Platz und begeistere so sehr, dass auch die Marmelade bald bei Rewe zu kaufen sein wird.

„Die leckerste Idee Deutschlands“ auf Vox: Die Kölner Restaurants



In verschiedenen Kategorien traten die Kandidaten gegeneinander an. „Bunte Burger“ nahm mit dem „Boom Jack BBQ Patty“ teil. Zwei Kölner Burgerläden, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

„Bunte Burger“ ist ein rein bio-veganes Restaurant. Diese Philosophie leben auch die Inhaber Mario Binder (41) und Ulrich Glemnitz (43). Seit ihrer Kindheit in Ingolstadt sind sie beste Freunde. Ihre BWL-Jobs zogen sie dann unabhängig voneinander nach Köln. Dort entschieden sie sich, einen Foodtruck zu gründen. Kurz darauf entstand im Jahr 2015 das Restaurant.

„Bei uns ist alles vegan und nachhaltig“, erklärt Ulrich. So auch der Patty, mit dem sie bei der Fernsehshow antreten. „Das Besondere daran ist die Jackfrucht als Basis, die immer mehr zum Trend wird“, betont er.

„Bunte Burger“ und „Die fette Kuh“ mit Botschaft in Vox-Show



Die „Bacon Jam“ von „Die fette Kuh“ ist weder vegan noch vegetarisch. Damit waren Koch Martin Block (39) und Walter Schnerring (49) Außenseiter in der Show. „Es gibt viele vegane und vegetarische Produkte“, verraten sie. Aber ihre Soße sei etwas Besonderes. „Im Gegensatz zu anderen ‚Bacon Jams‘ besteht unsere zu 70 Prozent aus Bacon. Andere nur zu 20 Prozent.“

Trotz ihrer unterschiedlichen Konzepte wollten beide Teilnehmer dieselbe Botschaft in der Show vermitteln: Ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln. „Je mehr ich mit Fleisch zu tun habe, desto weniger esse ich es und achte immer mehr auf nachhaltige Zucht“, erklärt Walter. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea gründete er 2011 „Die fette Kuh“. Andrea ist sogar Vegetarierin.



„Wenn man sich bewusst entscheidet, nachhaltiges Fleisch zu essen, trägt man zu einer Veränderung bei“, betont Martin. Auch bei „Bunte Burger“ wird auf Nachhaltigkeit Wert gelegt. „Ich würde mich freuen, wenn diejenigen, die es sich leisten können, mehr Geld für nachhaltige Produkte ausgeben“, wünscht sich Ulrich.

Promi-Jury bei „Die leckerste Idee Deutschlands“ auf Vox



Die Promi-Jury, bestehend aus Steffen Henssler, Inka Bause, Jana Ina Zarella, Mirja Boes und Holger Stanislawski, geben zunächst ihre Meinung zu den Produkten ab. Die Testesser entschieden schließlich, wer gewinnt. Sie sind in Gruppen aufgeteilt, die sich aus Teenagern, Influencern, Best-Agern, Gourmets, Preisbewussten, Sportlern, Eltern, Singels, Ernährungsbewussten und Köchen bilden.