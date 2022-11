Köln – Die Stadt soll den Kölnberg kaufen: Dieser Vorschlag kommt vor allem deshalb überraschend, da der Absender nicht etwa bei den Sozialdemokraten, sondern in der CDU zu finden ist. Jene Partei, die vor rund 20 Jahren den gesamten kommunalen Wohnungsbestand verkaufen wollte.

Dass der CDU-Landtagsabgeordnete Oliver Kehrl seinen Vorschlag gerade jetzt platziert, ist durchschaubar. Ihn jedoch als reines Wahlkampfgetöse abzutun, wird der Sache nicht gerecht, denn dafür wiegt das Thema zu schwer und bietet eine Chance für den sozialen Brennpunkt im Kölner Süden.

Seit Jahren ist der Kölnberg das Synonym für Arbeitslosigkeit, Prostitution und Drogen. Rund 4000 Menschen aus 70 Nationen leben hier – und viele benötigen Hilfe unterschiedlichster Art. Schon länger sind mehrere Ämter der Stadt dort aktiv. Immerhin konnte die Rattenplage zuletzt eingedämmt werden.



Das könnte Sie auch interessieren:

Verwarnung für Müllsünder

Anzeige

So will die Stadt Köln die Rattenplage am Kölnberg bekämpfen

von Dirk Riße