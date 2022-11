Die Demo am Freitagnachmittag

Köln – Auf dem Wiener Platz in Köln-Mülheim haben am Freitagnachmittag etwa zehn Personen gegen die neuen Testregelungen an Schulen und Kindertagesstätten demonstriert.

Mit Schildern wie „Schluss mit dem Krisenchaos auf Kosten der Kinder“ kritisierten die Demonstranten, überwiegend selbst Eltern von Schul- und Kitakindern, die neue Regelung der Landesregierung, positive Pool-Tests nicht mehr mit PCR-Tests aufzulösen. Stattdessen sollen in NRW aufgrund der ausgeschöpften Testkapazitäten Schnelltests zum Einsatz kommen.



Kurz vor der Demo gab die Stadt köln bekannt, dem neuen Erlass der Landesregierung teilweise nicht zu folgen und weiterhin mit PCR- Tests an weiterführenden Schulen und Kitas zu arbeiten.

Die Nachricht aus dem Krisenstab der Stadt sorgte für Zustimmung bei den Demonstranten. Sie wollen mit ihrer Demonstration aber trotzdem auf die prekäre Situation von Eltern und Schülern aufmerksam machen, so Lisa Weißert, Organisatorin des Protests. (fho)