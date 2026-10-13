Bereich Mittelstraße: Mehrere Schüsse in Kölner Innenstadt – Polizei im Einsatz

In Köln sind Schüsse gefallen: Wie die Polizei am Dienstagmorgen (13. Oktober) meldet, wurden mehrere Schüsse auf ein Geschäft in der Innenstadt abgegeben. Die Polizei ist vor Ort und sichert Spuren. Der Tatort befindet sich im Bereich Mittelstraße.

Wie ein Polizeisprecher erklärte, seien die Einsatzkräfte gegen 5.45 Uhr durch einen Hinweis von einem Zeugen alarmiert worden. Dieser war an dem Geschäft, bei dem es sich um einen Modeladen handeln soll, vorbeigegangen und hatte mehrere Beschädigungen bemerkt.

Die Polizei stellte daraufhin mehrere Einschusslöcher sowohl im Schaufenster des Geschäfts als auch in der Hausfassade fest. (iri)

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