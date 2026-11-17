Die Katholische Hauptschule am Rhein (KHS) soll nun offenbar doch schließen. In einem Gespräch mit der Stadt habe man der Schule am Donnerstag mitgeteilt, dass sie im kommenden Schuljahr 2027/2028 keine Schülerinnen und Schüler mehr für die fünften Klassen aufnehmen kann, sagte Schulleiterin Marika Prandl-May dieser Redaktion. Damit würde die Schule an der Niederichstraße im Kunibertsviertel zum Jahr 2032 auslaufen.

In einer Mitteilung der Stadt im kommenden Schulausschuss steht dies allerdings nicht so klar. Darin heißt es lediglich, dass die Schule „schulorganisatorisch zu überprüfen“ sei. Allerdings wird auch betont, dass die Hauptschule im Sommer gerade einmal 16 Anmeldungen in der Klasse 5 verzeichnete und letztlich 25 Kinder aufgenommen hat. Auch die Planungen rund um das Gymnasium Neustadt-Nord, die viel mit der Hauptschule zu tun haben, weisen in Richtung Schließung.

Schließung verschoben

Das Gymnasium, das derzeit in einem Interim im früheren Rautenstrauch-Joest-Museum am Ubierring untergebracht ist, sollte eigentlich Räume am Gladbacher Wall beziehen. Ein entsprechender Vertrag ist aber geplatzt, da laut Stadtverwaltung der Investor unerwartet unangemessene finanzielle Forderungen gestellt habe. Aus diesem Grund war die Stadt auf der Suche nach einem Ersatzstandort und glaubte ihn im Gebäude der Katholischen Hauptschule am Rhein gefunden zu haben.

Ursprünglich sollte die Hauptschule schon in diesem Sommer keine Schülerinnen und Schüler mehr aufnehmen. Nach zahlreichen Beschwerden von Eltern, Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern, die unter anderem für ihre Schule demonstriert hatten, und einem Ratsbeschluss, der eine sofortige Schließung untersagte, schien das Thema erstmal vom Tisch zu sein. Nun aber sei der Schulleitung signalisiert worden, dass es keine Alternative zur Schließung gebe.

So könnte die Unter- und Mittelstufe des Gymnasiums in die Räume der Abendrealschule an der Gereonsmühlengasse ziehen, die derzeit wegen Umbauarbeiten an den Judenkirchhofsweg in Deutz ausgelagert ist und nun dort bleiben könnte. Laut städtischer Vorlage könnte die Oberstufe in die Räume der Realschule am Rhein in der Bildungslandschaft Altstadt-Nord ziehen. Die Realschule würde dann in die Hauptschule ausweichen. Für das Gymnasium hätte das den Vorteil, das Unter-, Mittel- und Oberstufe in einem Ort vereint wären. Die Hauptschule hätte dann aber keinen Standort mehr.

Auf Dauer werden wir uns von der einen oder anderen Hauptschule trennen müssen Bärbel Hölzing, schulpolitische Sprecheirn der Grünen

Für die Schulpolitik ist das Thema sehr komplex. „Wir sind mit der Diskussion noch nicht durch, aber die Gemengelage ist schwierig“, sagte die schulpolitische Sprecherin der Grünen, Bärbel Hölzing. Allerdings sieht Hölzing, dass das Gymnasium dringend neue Räume benötigt und die Anmeldezahlen für die Hauptschulen rückläufig sind. „Auf Dauer werden wir uns von der einen oder anderen Hauptschule trennen müssen“, sagt sie.

Auch Oliver Seeck, schulpolitischer Sprecher der SPD, hat sich noch keine abschließende Meinung zum Thema gebildet. „Für uns sind da noch ein paar Fragen offen“, sagt er. Seeck hält es aber für richtig, dass die Stadt die „horrenden Forderungen“ des Investors für den Standort am Gladbacher Wall abgelehnt habe. Andererseits plädiert er dafür, dass das Gymnasium nicht auf zwei Standorte aufgeteilt werden soll, was für die zweite Variante sprechen würde. Die CDU konnte kurzfristig für eine Stellungnahme nicht erreicht werden.

Wir sind super traurig Marika Prandl-May, Schulleiterin der Katholischen Hauptschule am Rhein

Die Schulleiterin der Katholischen Hauptschule, Marika Prandl-May, ist enttäuscht von den Plänen der Verwaltung. „Wir sind super traurig.“ Richtig sei, dass ihre Schule auch in diesem Jahr nur wenige Kinder – im Sommer waren es 18 – in der fünften Klasse aufgenommen habe. Gleichzeitig seien zahlreiche Kinder in den Klassen 7 bis 9 dazugekommen, sodass in der Schule weiterhin 300 Mädchen und Jungen unterrichtet würden.

„Angeblich steht die Stadt Köln nach wie vor zu den existierenden Hauptschulen, sofern sie stabile Schülerzahlen haben und das Gebäude in einem guten Zustand ist. Beides trifft auf uns zu. Warum werden gut funktionierende Schulen einfach geschlossen?“, schreibt sie zudem in einer Stellungnahme der Schulkonferenz an die Stadt.

In dem Papier regt sie auch an, zu prüfen, ob das Gymnasium Neustadt-Nord nicht vollständig an der Gereonsmühlengasse untergebracht werden könnte. „Eine Schließung unserer Schule wäre damit überflüssig, der Verbleib der KHS am Rhein und der Realschule am Rhein an ihren Standorten wäre gesichert“, heißt es weiter. Die Stadt kommt hier aber zu einem negativen Ergebnis: „Die Prüfung hat ergeben, dass eine dauerhafte Unterbringung des gesamten Gymnasiums Neustadt-Nord am Standort Gereonsmühlengasse mit erheblichen räumlichen und schulorganisatorischen Einschränkungen verbunden wäre.“

Die Schulkonferenz tagt am kommenden Mittwoch und möglicherweise wird dort eine erneute Demonstration vor der Tagung des Schulausschusses beschlossen.