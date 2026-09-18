Das Anno Pief feiert nach einer rund dreimonatigen Renovierungsphase seine Wiedereröffnung. Zum 45-jährigen Bestehen lädt die Kneipe am Eigelstein am Freitag, 18. September, ab 19 Uhr zum Feiern ein. An dem Eröffnungsabend soll es Preise wie vor 45 Jahren geben.

Anno Pief: Neuer Wirt in Kneipe am Eigelstein

Gleichzeitig teilte das Wirtshaus mit, dass der bisherige Wirt Patrick die Leitung nach 25 Jahren aus Altersgründen abgegeben hat. Neuer Inhaber ist Jörg Zirden, der auch das Greesberger und das Lapidarium am Eigelstein und die Flora 6 in Nippes betreibt.

Neben einem neuen Wirt erwartet die Gäste auch eine neue Kölschsorte: Statt Sion wird im Anno Pief jetzt Mühlen Kölsch serviert. An dem Charakter der „klassischen Kölner Kaschämm“ soll sich jedoch nichts ändern, heißt es in einer Mitteilung. Auch in Zukunft gehe es vor allem um drei Dinge: „Kölsch trinken, Fußball gucken und Karneval feiern“.

Das Anno Pief liegt an der Straße „Im Stavenhof“ und ist seit 1981 fester Bestandteil des Veedels. Geöffnet ist hier Montag bis Freitag ab 18 Uhr und Samstag und Sonntag ab 15 Uhr. (red)