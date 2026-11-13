Die Polizei Köln hat am Donnerstagabend (12. November) zwei Männer festgenommen, die in einem innerstädtischen Parkhaus an der Straße Unter Krahnenbäumen ein Auto aufgebrochen und einen Rucksack gestohlen haben sollen. Wie die Polizei mitteilt, griff einer der beiden 27-Jährigen einen Beamten mit Pfefferspray an.

Den Ermittlungen zufolge hatten die Festgenommenen die Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und waren beim Verlassen des Parkhauses mit dem gestohlenen Rucksack unmittelbar den Zivilbeamten entgegengelaufen. Einer der Verdächtigen trug sichtbar ein Butterflymesser am Gürtel.

Köln: Mutmaßlicher Autoknacker greift Polizisten mit Pfefferspray an

Als sich die Zivilpolizisten als solche zu erkennen gaben, besprühte er einen Beamten mit Reizstoff und rannte am Rheinufer entlang in Richtung Theodor-Heuss-Ring. Dort stoppten ihn die Einsatzkräfte mit gezogener Dienstwaffe und fixierten ihn.

Bei der Durchsuchung seines Komplizen fanden sich unter anderem ein Laptop und ein iPhone, wofür er keine Eigentumsnachweise erbringen konnte. Der Träger des Messers muss sich am Freitag (13. November) gegenüber einem Haftrichter verantworten. (red)