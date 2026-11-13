Die Polizei Köln sucht nach einem Raubüberfall auf einen 21-Jährigen und seinen Begleiter (18) am Donnerstagabend (12. November) in Köln-Bickendorf Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die beiden Männer sich zuvor über eine Online-Plattform mit einem vermeintlichen Handyverkäufer verabredet.

Nach ersten Erkenntnissen trafen sich die beiden Männer gegen 20 Uhr auf der Max-Fremery-Straße mit dem angeblichen Verkäufer. Dort sollen bereits drei Männer auf die Kaufinteressenten gewartet haben. Als der 21-Jährige zu erkennen gegeben habe, dass er wegen des Handykaufs gekommen sei, habe einer der Männer eine schwarze Pistole gezogen, diese auf die beiden gerichtet und die Herausgabe von Bargeld gefordert.

Köln: Polizei gibt Tipps zu sicheren Online-Käufen

Der bewaffnete Tatverdächtige soll daraufhin ohne Beute auf einem Motorrad in Richtung Bodenheimer Straße geflüchtet sein. Seine Begleiter seien zu Fuß geflüchtet. Der bewaffnete Tatverdächtige soll zwischen 16 und 20 Jahre alt sein und eine weiße Hose, eine schwarze Jacke mit Fellkragen, eine schwarze Maske sowie einen Motorradhelm getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Motorrad geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

Die Polizei Köln warnt in diesem Zusammenhang vor intransparenten Verkaufsangeboten im Internet und gibt Tipps, wie Online-Käufe sicherer vonstatten gehen können:

Treffen sollten nur an gut beleuchteten und belebten Orten, wenn möglich in der Nähe einer Polizeistation, ausgemacht werden. Wenn Angebote auffallend günstig erscheinen, oder Verkäufer auf Bargeldzahlung drängen, sei Skepsis angebracht.

Nach Möglichkeit sind sichere und nachvollziehbare Zahlungsmethoden vorzuziehen. Zudem sollten die Angaben zum Artikel vor der Bezahlung geprüft werden. Grundsätzlich sei es sicherer, keine größeren Bargeldbeträge mit sich zu führen und zu einem vereinbarten Treffen eine Begleitperson mitzunehmen (red)