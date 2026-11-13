Die Polizei Köln bereitet sich für den Samstag (14. November) auf mehrere Demonstrationen vor. Im Stadtteil Deutz sowie in der Kölner Innenstadt wird deshalb mit Verkehrsstörungen gerechnet.

Für den Zeitraum von 11 bis 17 Uhr hat eine Privatperson eine Versammlung unter dem Motto „Ernährungssicherheit durch heimische Landwirtschaft – positive politische Veränderung im Land, Frieden statt Krieg“ angemeldet. Laut Angaben der Polizei werden dazu rund 1000 Teilnehmende erwartet. Fahrzeuge wie Traktoren sollen demnach Teil der Versammlung werden.

Sperrungen auf Deutzer Brücke und Severinsbrücke

Nach einer Auftaktkundgebung auf der Deutzer Werft soll sich der Demonstrationszug durch die Kölner Innenstadt bewegen. Im Zuge dessen kommt es im Bereich der Deutzer Brücke, der Severinsbrücke sowie auf den betroffenen Straßen in der Innenstadt zu Sperrungen.

Eine weitere Versammlung mit dem Titel „Viva Colonia – Nazis sind es nicht“ ist indes für die Zeit von 10 bis 17 Uhr angemeldet. Für diese Demonstration werden rund 600 Menschen erwartet. Nach einer geplanten Auftaktkundgebung auf dem Ottoplatz und einer Zwischenkundgebung am Herbert-Liebertz-Weg soll die Demonstration mit zeitlichem Abstand derselben Route folgen.

Entlang der Strecke kann es während der beiden Demonstrationen zeitweise zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommen, warnt die Kölner Polizei. (red)