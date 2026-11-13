Bundesweiter Protest„Fridays for Future“ geht in Köln mit Laternen auf die Straße

Während auf der Weltklimakonferenz im türkischen Antalya über den Kampf gegen die Erderwärmung verhandelt wird, wollen Menschen in Deutschland auf der Straße Druck machen.

Fridays for Future plant an diesem Freitag (13. November) bundesweit Protestaktionen an rund 70 Orten. Auch in Köln ist eine Demonstration angekündigt. Die Klimabewegung fordert, dass Deutschland seiner Verantwortung nachkommt und sogenannte Klima-Schulden begleicht.

Laternen-Demo führt durch die Kölner Innenstadt

In Köln ruft Fridays for Future für 17.30 Uhr zu einer Laternen-Demonstration auf. Treffpunkt ist der Bahnhofsvorplatz. Von dort aus soll die Route über die Cäcilienstraße und den Neumarkt führen. Anschließend geht es über die Komödienstraße zurück zum Dom.

Die Veranstalter bitten die Teilnehmenden, Laternen, Lichterketten, bunte Schilder oder andere Lichter mitzubringen. Unter dem Motto „Pay Your Climate Debt“ wollen sie auf ihre Forderungen aufmerksam machen.

Fridays for Future fordert mehr Unterstützung

Länder, die besonders stark zur Klimakrise beigetragen haben, sollen auch finanziell Verantwortung übernehmen, findet Fridays for Future. Deutschland müsse als einer der größten Verursacher der Erderwärmung betroffene Staaten unterstützen, heißt es im Aufruf der Kölner Gruppe.

Bundesweit richtet sich der Protest insbesondere gegen die aus Sicht der Klimabewegung unzureichende finanzielle Unterstützung von Entwicklungsländern. Diese leiden besonders unter den Folgen der Erderwärmung. Dazu zählen häufigere und heftigere Dürren, Hitzewellen, Überschwemmungen und Unwetter.

Aktivisten von Fridays for Future, darunter Luisa Neubauer (2.v.r.), präsentieren auf der Weltklimakonferenz in Antalya einen Geburtstagskuchen für Bundeskanzler Merz (CDU). Dieser kommt nicht zum Klima-Gipfel, was die Aktivisten kritisieren. Copyright: Larissa Schwedes/dpa

Deutschland und andere Industriestaaten müssten deshalb mehr Geld für Anpassungsmaßnahmen bereitstellen. Zugleich fordert Fridays for Future einen weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Deutschland habe eine „historische, globale Verantwortung“, seine „Klima-Schulden“ zu begleichen, heißt es in dem bundesweiten Protestaufruf.

Greta Thunberg sorgt mit Reaktion auf deutsche Proteste für Aufsehen

Für Diskussionen sorgte in dieser Woche auch ein Ausschnitt aus einem Interview mit Greta Thunberg. Die Gründerin von Fridays for Future reagierte darin mit Lachen und einer ungläubigen Nachfrage darauf, dass es in Deutschland weiterhin Protestaktionen der Klimabewegung gibt.

In den vergangenen Jahren hatte sich Thunberg verstärkt propalästinensischen Protesten zugewandt. Dadurch hatte sie sich insbesondere von der deutschen Fridays-for-Future-Bewegung entfremdet. An die Seite der Opfer der Klimakrise stellt sie sich jedoch weiterhin regelmäßig. (dpa/sbo)