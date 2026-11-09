Lange Zeit ging man in Europa davon aus, der Klimawandel beträfe am schwersten den globalen Süden. Was kein Grund wäre, nicht zu handeln, aber wie das immer so ist: zu weit weg, zu unkonkret fürs eigene Leben. Wir wissen längst: Das stimmt nicht. Tatsächlich erwärmt sich Europa laut Copernicus-Daten seit den 1980er-Jahren sogar doppelt so schnell wie der weltweite Durchschnitt.

Hitzesommer und aktuelle Meldungen vom Gletschersterben sind nur ein winziger Vorgeschmack auf das, was uns erwartet. Besonders alarmieren muss uns, dass sich der Golfstrom viel schneller als bislang angenommen verlangsamt. Durch schmelzendes Eis gerät zu viel Süßwasser ins Meer. Stellen Sie sich vor, Sie kippen Wasser in einen Benzintank: Der Motor geht kaputt.

Das Klima kennt keine Kompromisse

Der Golfstrom ist der Motor für unser wohltemperiertes europäisches Klima. Mehrere aktuelle Studien, unter anderem vom Potsdam-Institut, sehen den Kipppunkt noch in diesem Jahrhundert, laut den pessimistischsten Schätzungen sogar bereits 2050 erreicht. Die Folgen wären sehr heiße, trockene Sommer, vor allem aber existenzbedrohend bitterkalte Winter. Nordeuropa und Skandinavien, allen voran Island, träfe es besonders hart, Deutschland aber auch. Das ist alles andere als Zukunftsmusik – das betrifft unsere Kinder.

Angesichts dieses apokalyptischen Szenarios wirkt es umso grotesker, wie für den Klimaschutz eigentlich dringend benötigtes Geld für Tankrabatte verschleudert wird, oder der notwendige Kohleausstieg in NRW wegen Untätigkeit verschleppt werden könnte.

Das Klima kennt keine Kompromisse und Übergangsfristen. Einmal mehr muss man hoffen – und möglichst laut fordern –, dass auf der nun beginnenden Weltklimakonferenz im türkischen Antalya endlich verbindliche Beschlüsse getroffen werden, die dem Ernst der Lage auch nur annähernd gerecht werden. Nach vielen weitgehend folgenlosen Gipfeln fällt es zwar schwer, daran zu glauben. Aber die Alternative – Resignation – können wir uns schlicht nicht leisten.