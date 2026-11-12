Nach einem Betrug mit Falschgeld im Wert von mehreren zehntausend Euro haben die Polizei Köln und Hamm drei Tatverdächtige festgenommen. Ein 54-jähriger Mann war zuvor beim Verkauf einer seltenen und hochwertigen Taschenuhr betrogen worden.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 54-Jährige die Uhr auf einer Verkaufsplattform im Internet inseriert. An einem Abend im Juli traf er sich für die Übergabe mit zwei Männern in einem Hotel in der Kölner Innenstadt. Erst nachdem die Männer das Gebäude wieder verlassen hatten, fiel dem Verkäufer auf, dass er neben wenigen hundert Euro echtem Bargeld mehrere zehntausend Euro Falschgeld erhalten hatte. Daraufhin verständigte er die Polizei.

Durchsuchungen und Festnahmen in Hamm und Hagen

Am Donnerstagmorgen (12. November) haben Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Hamm sieben Objekte in Hamm durchsucht und einen 21-Jährigen und einen 24-Jährigen festgenommen.

Bereits am 22. September hatte die Polizei drei Wohnungen in Hamm und Hagen durchsucht und dabei einen weiteren 24-Jährigen festgenommen. Zudem wurde die Wohnung einer 23 Jahre alten Frau durchsucht.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der bereits im September festgenommene 24-Jährige das Falschgeld im Hotel übergeben und die Taschenuhr entgegengenommen haben.

Dem gleichaltrigen Mann, der am Donnerstag verhaftet wurde, wird vorgeworfen, die Tat geplant zu haben. Der 21-Jährige soll das Falschgeld organisiert und die 23-Jährige die Männer zum Hotel gefahren haben. (red)