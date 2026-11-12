Die Bundespolizei hat für das kommende Wochenende einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität an Bahnhöfen und in Nahverkehrszügen in Köln angekündigt.

Dafür hat die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Mitführen gefährlicher Gegenstände in bestimmten Bereichen untersagt. Diese gilt in der Zeit von Freitag, 13. November, 15 Uhr, bis Sonntag, 15. November, 3 Uhr.

Kölner Hauptbahnhof und Bahnstrecke bis Porz-Wahn betroffen

Betroffen ist neben dem Kölner Hauptbahnhof auch die Bahnstrecke von Köln Messe/Deutz bis zum Bahnhof Porz-Wahn. Das schließt laut Polizei auch alle Nahverkehrszüge auf der Strecke ein. Die Haltepunkte Köln Messe/Deutz, Köln Trimbornstraße, Airport-Businesspark, Steinstraße, Porz (Rhein) sowie Porz-Wahn sind ebenfalls betroffen.

Das Mitführverbot umfasst insbesondere Schuss-, Hieb- und Stoßwaffen wie Messer, Beile oder Pistolen. Auch Luftdruck- und CO₂‑Waffen sowie andere Gegenstände, die erhebliche Verletzungen verursachen können, sind verboten.

Die Bundespolizei kündigte an, die Einhaltung der Verfügung durch verstärkte Kontrollen zu überwachen. Reisende müssen sich daher darauf einstellen, dass ihre Taschen und Gepäckstücke überprüft werden. (red)