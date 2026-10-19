In einer S-Bahn der Linie 19 ist einer Lehrerin am frühen Samstagmorgen (17. Oktober) der Rucksack gestohlen worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, konnte ein Tatverdächtiger kurz darauf am Kölner Hauptbahnhof gestellt werden.

Die 46-jährige Frau hatte den Diebstahl bei der Bundespolizei gemeldet, nachdem sie ihre Kopfhörer, die sich im Rucksack befanden, am Hauptbahnhof orten konnte.

Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den 46-jährigen Tatverdächtigen daraufhin am Breslauer Platz an – mit dem Rucksack der Lehrerin.

Verdächtiger dank Kopfhörer-Ortung am Breslauer Platz gestellt

Auf der Wache stellte die Frau fest, dass fast alle Gegenstände noch da waren. Es fehlten jedoch ausgerechnet die Klassenarbeiten ihrer Schülerinnen und Schüler. Der wohnungslose Mann gab gegenüber den Polizisten und Polizistinnen an, die Papiere bereits in der S-Bahn entsorgt zu haben.

Eine Suche nach den Klassenarbeiten im Zug blieb erfolglos. Die Lehrerin erhielt ihre übrigen Wertsachen zurück. Gegen den 46-Jährigen wird nun wegen Diebstahls ermittelt. (red)