Zwei Hotels am Breslauer Platz und in der Domstraße sind von der Hamburger Centralis-Immobiliengruppe gekauft worden und sollen in „Serviced Apartments“ umgebaut werden – das sind Apartments für Kurz- bis Langzeitvermietungen, für die hotelähnliche Dienstleistungen hinzugebucht werden können. Insgesamt sollen in dem ehemaligen „Wyndham“-Hotel am Breslauer Platz und dem „Tryp Köln City Centre“ in der Domstraße 233 Wohneinheiten entstehen.

Sie sind sowohl für Touristen als auch für Geschäftsreisende gedacht. Die Gebäude gehörten zuvor einer französischen Versicherung. Die Baugenehmigungen sind erteilt. Wann der Umbau startet, könne man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, so ein Sprecher der Centralis.

„Langwieriger Ankaufprozess“ am Hauptbahnhof

Centralis-Geschäftsführer Fabian Vieregge sagt: „Wir nutzen den aktuellen Käufermarkt, um Immobilien in Bestlagen deutscher A-Städte zu sichern, die wir anschließend zu modernen und nachhaltigen Hotel-Produkten weiterentwickeln.“ Es sei ein „langwieriger Ankaufprozess“ gewesen. Das „Wyndham“ ist seit geraumer Zeit geschlossen.

Die Centralis besitzt auch ein weiteres Objekt in der Innenstadt: Ihr gehört das Hotel „Kleines Stapelhäuschen“ mit den abgebauten Giebelhäuschen am Fischmarkt. Der Komplex soll ebenfalls zu hotelähnlichen Apartments umgewandelt werden. In diesem Zuge sollen auch die Giebelhäuschen wieder aufgebaut werden. Eine Baugenehmigung war, wie berichtet, im Juni dieses Jahres erteilt worden. Auch bei diesem Projekt, so der Centralis-Sprecher, könne ein Termin für einen Baubeginn noch nicht genannt werden.

Centralis will Giebelhäuschen in der Altstadt wieder aufbauen

Der Hamburger Immobilienentwickler hatte das Hotel, das sich bis in die Lintgasse erstreckt, 2021 gekauft, um es zu sanieren. Bei den Arbeiten wurde in zwei Giebelhäuschen ein bis dahin nicht bekanntes Fachwerk entdeckt. Dies stellte sich als so marode heraus, dass die Häuser schließlich im November 2023 abgebrochen werden mussten. Seitdem klafft hier eine Lücke, Planen schützen die noch stehenden Wände gegen Wind und Wetter.

Schon seit der ersten Aufnahme der Sanierungsarbeiten im April 2023 ist das Restaurant „Feinfein“ im noch stehen gebliebenen gemauerten Untergeschoss der Giebelhäuschen geschlossen. Die Betreiber hatten es nach aufwendigem Umbau erst im Herbst 2021 eröffnet.

Prominenter Architekt des Wiederaufbaus ist der Kölner Paul Böhm, der unter anderem auch die Zentralmoschee entworfen hat. Er hatte den Auftrag von einem anderen Architekturbüro übernommen, nachdem dieses offensichtlich keinen genehmigungsfähigen Plan vorlegen konnte.