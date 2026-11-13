In der Stadt, in der einerseits so dringend Wohnraum gebraucht wird und wo auf der anderen Seite kaum noch Platz ist, sind die noch verbliebenen Grundstücke, Brach- und Randflächen, kleine oder seltsam geformte Lücken, oft schwierig – zu schwierig für Standardlösungen. Zwei sehr unterschiedliche Kölner Ideen, wie eine Nachverdichtung trotz aller Herausforderungen gelingen kann, wurden jetzt mit dem Kölner Architekturpreis 2026 ausgezeichnet.

Auf den ersten Blick eher unscheinbar, hat es der Entwurf der Kölner Architekten Sven Aretz und Jakob Dürr umso mehr in sich. In nur zehn Tagen bauten sie das „Wohnhaus F//9“, das jetzt eine vorher ungenutzte Lücke am Rande eines zerklüfteten Hinterhofes in der Kölner Südstadt füllt. Möglich wurde das durch 32 vorgefertigte Holzmodule – die irgendwann einmal wieder sortenrein getrennt werden können und als Materiallager für die Zukunft dienen sollen. Statt auf einer massiven Betonplatte ruht das Wohnhaus auf Pfählen; es gibt ein Low-Tech-Energiekonzept. Durch ein vorgestelltes Stahlskelettgerüst erhalten die Bewohner einen Balkon und die Wiederholung der Module wird auch nach außen sichtbar gemacht.

Das „Wohnhaus F//9“ in der Südstadt von Aretz Dürr für Maik Finke Copyright: Luca Claussen

Kleiner Vorzeigebau, freundliches Koloss

Ganz anders als dieser kleine „Vorzeigebau“, wie ihn die Jury nennt, funktioniert die bauliche Lösung, die Damrau und Kusserow für eine sehr schmale Fläche am Rande eines Wohnviertels in Braunsfeld fanden, wo insgesamt 75 Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen, Maisonettewohnungen und studentische Wohngemeinschaften entstehen sollten. Hier bestand die Herausforderung darin, das lang gezogene Grundstück zwischen kleinteiliger Wohnbebauung und Gewerbegebiet ansprechend zu bestücken. Karin Damraus und Bernd Kusserows Antwort ist das „Langhaus“ – der Name ist Programm. Der Baukörper gliedert sich allerdings in fünf Gebäudeabschnitte, in denen je verschiedene Wohnformen angeordnet sind. Unterschiedliche Fensterformate und Geschossigkeiten nehmen dem freundlich grün-braunen Koloss optisch seine Masse, setzen die einzelnen Segmente voneinander ab und sorgen für eine ansprechende Gestaltung – und das, obwohl aus Lärmschutzgründen an drei Fassadenseiten keine zu öffnenden Fenster erlaubt waren.

Das „Langhaus“ in Braunsfeld, von Damrau Kusserow Architekten für die Ehrenfelder Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft eG Copyright: Michael Reisch

Paul Böhm ausgezeichnet

Mit Paul Böhm erhält in diesem Jahr außerdem eine feste Größe der Kölner Architektur eine Auszeichnung für das mit seiner Frau Heike Deus-Böhm geplante gemeinsame Wohnhaus im Kölner Süden, direkt hinter dem Wohn- und Atelierhaus seines Großvaters Dominikus Böhm. Mit seinem zugleich massiven und offenen Auftreten weckt das helle Sichtbetongebäude Assoziationen an die berühmten Sakralbauten der Familie. Wendeltreppen, Erker und Säulenelemente verleihen der strengen Architektur wiederum eine verspielte Leichtigkeit. „Er führt Motive seines Großvaters und seines Vaters behutsam weiter und entwickelt daraus eine eigenständige Form“, urteilt die Jury.

Die Gesamtschule Ossendorf in der Fitzmauricestraße 5, von Molestina Architekten + Stadtplaner GmbH für die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Copyright: Roland Halbe

Die vierte Auszeichnung geht an das Kölner Büro Molestina Architekten + Stadtplaner für den Neubau der Gesamtschule Fitzmauricestraße in Ossendorf – einer überaus freundlichen Lernumgebung für fast 1300 Schülerinnen und Schüler. Das große Volumen wird geschickt auf unterschiedliche Baukörper verteilt, Klinkerfassaden und bunte Farbakzente treffen auf offene Holzstrukturen, wie etwa in der Sporthalle.

Anerkennungen erhielten in diesem Jahr die gernot schulz: architektur GmbH für den reduziert-unaufdringlichen Neubau des Servicehauses des Kölner Studierendenwerks, Urbanlust für den roten Büroblock Rossio in der neuen Messecity Deutz, Bachmann Badie Architekten für das kleine, aber feine Häuschen der Stadtteilwerkstatt für Holzarbeiten an der Alten Feuerwache in der Nordstadt, sowie Anderhalten Architekten für den sogenannten „Entlastungsbau am Sachsenturm“, die Erweiterung des Blaue-Funken-Hauptquartiers in der Südstadt.

Der Kölner Architekturpreis ist einer der ältesten regionalen Architekturpreise Deutschlands und wird seit 1967 für vorbildliche Bauwerke, städtebauliche Anlagen, Freianlagen und Interventionen im öffentlichen Raum gemeinsam an Planerinnen und Bauherrinnen verliehen. Die Jury bildeten in diesem Jahr die Architektinnen Antje Freiesleben (Berlin), Isabella Leber (München) und der Architekt Ansgar Schulz (Leipzig), die Journalistin Leonie Wagner („NZZ“) und der Kölner Künstler Jan Bonny.