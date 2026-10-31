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Japanischer Stararchitekt Sou FujimotoArchitektur, einmal umgekrempelt

Sou Fujimoto suchte Anfang der 2000er nach nichts Geringerem als einer neuen Form der Architektur – und kam zu überraschenden Ergebnissen. Jetzt zu sehen in einem neuen „Taschen“-Band.

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Der „Große Ring“ der Expo 2025 in Osaka, Japan, 2025

Der „Große Ring“ der Expo 2025 in Osaka, Japan, 2025

Copyright: © Sou Fujimoto Architects

Möchte man das Frühwerk beschreiben, mit dem der japanische Architekt Sou Fujimoto Anfang der 2000er Jahre auf sich aufmerksam machte, kommt man um das Adjektiv „spektakulär“ nicht herum. Seine Entwürfe sind zwar nicht im engeren Sinne revolutionär – seine Architektur wendet sich nie „gegen“ etwas –, aber gewissermaßen sind sie es doch. Denn Fujimoto macht keine faulen Kompromisse.

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