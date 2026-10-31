Möchte man das Frühwerk beschreiben, mit dem der japanische Architekt Sou Fujimoto Anfang der 2000er Jahre auf sich aufmerksam machte, kommt man um das Adjektiv „spektakulär“ nicht herum. Seine Entwürfe sind zwar nicht im engeren Sinne revolutionär – seine Architektur wendet sich nie „gegen“ etwas –, aber gewissermaßen sind sie es doch. Denn Fujimoto macht keine faulen Kompromisse.