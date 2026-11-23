Die Bundespolizei hat am Samstag (21. November) einen Mann im Kölner Hauptbahnhof kontrolliert und anschließend festgenommen. Der 25-Jährige war seit über drei Jahren gesucht worden.

Wie die Behörde mitteilte, trafen die Beamten und Beamtinnen den Mann gegen 9.45 Uhr in der Vorhalle des Hauptbahnhofs an und stellten seine Identität fest.

Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls

Bei dem anschließenden Datenabgleich stellte sich heraus, dass der 25-Jährige bereits seit Mitte 2023 von der Staatsanwaltschaft Hagen zur Festnahme ausgeschrieben war. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischen Diebstahls vor.

Die Polizisten und Polizistinnen nahmen den Gesuchten vor Ort fest. Nach mehr als 41 Monaten muss sich der Mann nun für seine Tat verantworten. (red)