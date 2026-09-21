Bundespolizisten haben am Freitagmorgen (18. September) einen mehrfach gesuchten Mann im Kölner Hauptbahnhof festgenommen. Gegen den 38-Jährigen lagen insgesamt sechs Fahndungsnotierungen vor.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den Mann gegen 6.30 Uhr in der Vorhalle des Hauptbahnhofs. Während der Überprüfung seiner Personalien versuchte der 38-Jährige nach Angaben der Bundespolizei zu flüchten. Die Beamten konnten ihn jedoch daran hindern.

38-Jähriger muss Ersatzfreieheitsstrafe antreten

Auf Nachfrage erklärte der Mann schließlich, dass er zur Festnahme ausgeschrieben sei. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach insgesamt vier Haftbefehle gegen den gebürtigen Viersener erlassen hatte.

Demnach musste der Mann wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz insgesamt 3930 Euro zuzüglich Kosten zahlen. Außerdem war er wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Urkundenfälschung zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. In diesen beiden Fällen lagen Haftbefehle nach Angaben der Bundespolizei nicht vor.

Da der Mann die geforderte Summe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 169 Tagen verbüßen. Der 38-Jährige ist nach Angaben der Polizei wohnungslos. (red)