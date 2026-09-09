Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Montag, 7. September, zwei Handydiebe kurz nach ihrer Tat festgenommen. Möglich machten dies eine Ortungs-App auf dem gestohlenen Mobiltelefon und die Auswertung von Videoaufnahmen.

Gegen 19.40 Uhr meldete eine 33-jährige Kolumbianerin den Diebstahl auf der Wache der Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof. Kurz zuvor war sie aus einem Zug ausgestiegen und die Treppe von Gleis 8/9 in die B-Passage hinuntergegangen. Danach bemerkte sie, dass ihr Handy aus ihrem Rucksack fehlte.

Handy in der Unterhose versteckt

Die Bestohlene konnte den Standort ihres Handys über die Ortungsfunktion verfolgen. Parallel dazu sichteten die Beamten und Beamtinnen die Videoaufzeichnungen, auf denen zu sehen war, wie zwei Männer das Mobiltelefon entwendeten.

Die 33-Jährige ortete ihr Gerät schließlich am Bahnhof Köln Messe/Deutz. Dort trafen die Bundespolizisten und Bundespolizistinnen die beiden Männer an. Bei einer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte das gestohlene Mobiltelefon in der Unterhose eines der Männer.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen Algerier und einen 28-jährigen Marokkaner, die beide bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind. Bei der Durchsuchung ihrer mitgeführten Sachen auf der Dienststelle fanden die Einsatzkräfte weitere neu verpackte Waren mit Sicherungsetiketten. Da die aus Neuss stammenden Männer keine Eigentumsbelege vorweisen konnten, wurden die Gegenstände sichergestellt. Sie erwarten nun Strafverfahren. (red)