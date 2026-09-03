Am Donnerstagvormittag (3. September) gibt es mehrere Störungen im Kölner S-Bahnverkehr. Eine davon steht in Verbindung mit einem inzwischen beendeten Polizei-Einsatz am Haltepunkt Köln-Holweide, eine andere hält aktuell noch an.

Die Störungen betreffen die Linien S 6, S 11, S 12 und S 19 im Kölner Raum, sowie ins Umland nach Horrem und Hennef (Sieg).

Eigenartiges Paket in Köln-Holweide löste Polizei-Einsatz aus

Der Grund für den Einsatz war ein aufgefundenes Paket mit einer darin sichtbaren digitalen Anzeige. Das teilte eine Sprecherin der Bundespolizei auf Nachfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ mit.

Reisende hatten das Paket gegen 9.40 Uhr auf Gleis 1 des Haltepunkts entdeckt und schließlich die Polizei verständigt, so die Bundespolizei weiter. Der Bereich rund um das Gleis sei anschließend gesperrt worden, damit die Einsatzkräfte die Situation einschätzen konnten.

Die Polizei forderte außerdem Entschärfer an, die den Gegenstand schließlich röntgen. Dabei ergab sich, dass in dem Paket aus milchigem Glas lediglich ein wohl handelsüblicher Digitalwecker steckte.

Zwei Kölner Bahnlinien waren betroffen: Maßnahme inzwischen beendet

Betroffen von dem Einsatz waren die Bahnlinien S 6 und S 11. Die Bahn richtete einen Ersatzverkehr mit insgesamt fünf Bussen zwischen Köln-Mülheim und Bergisch Gladbach ein. Es kam zu Teilausfällen und Verspätungen.

Gegen 11.15 Uhr sei der Einsatz beendet worden, die Strecke wurde daraufhin wieder freigegeben.

Bahnstörung auf Kölner S-Bahnlinien hält an

Weiterhin beeinträchtigt sind die Linien S 6, S 11, S 12 und S 19 unterdessen zwischen Köln Hbf und Köln-Ehrenfeld, sowie Köln-Nippes. Der Grund dafür sind Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten. Es kommt zu Verspätungen, Teilausfällen und ganzen Ausfällen.

Diese Linien sind am Donnerstag (3. September) betroffen:

S 6: Die Züge mit der Relation „Köln-Dellbrück <> Köln-Worringen“ fallen zwischen 11.45 und 20.30 Uhr ganz aus. S 11: Die Züge mit der Relation „Horrem <> Hennef (Sieg)“ fallen zwischen 11 und 20 Uhr ganz aus.

Fahrgäste werden gebeten, jeweils auf einen der Folgetakte auszuweichen. Bereits im Vorfeld hatte es vereinzelt Beeinträchtigungen aufgrund der Baumaßnahmen in dem Bereich gegeben.