Unbekannte haben an der zentralen Bahnstrecke zwischen Bochum und Essen Kabel gestohlen – und damit stundenlange Störungen im regionalen und überregionalen Zugverkehr verursacht. Alle ICE-Züge zwischen Dortmund und Essen mit planmäßigem Halt am Bochumer Hauptbahnhof wurden seit dem frühen Morgen in beide Fahrtrichtungen umgeleitet, weil der Stopp am Hbf Bochum entfallen muss, wie es bei der Deutschen Bahn hieß. Die ICE verspäteten sich demnach um etwa 15 Minuten.

Vor allem der Regionalverkehr zwischen Bochum und Essener Hauptbahnhof war mit Ausfällen, Teilausfällen und Verspätungen auch am Nachmittag weiter betroffen. Laut Infoportal Zuginfo.NRW waren Fahrgäste schon seit dem frühen Morgen mit Beeinträchtigungen „auf dem kompletten Laufweg“ konfrontiert. Die Störungen könnten bis in den Abend andauern. Betroffene waren die RE1, RE6, RE11 und RE16 sowie die RB49 und die S-Bahn-Linie 1.

Deutsche Bahn: Reparaturen nach Kabelklau zeitintensiv

„Entlang der Strecke zwischen Bochum und Essen haben Unbekannte Kabel gestohlen. Dabei handelt es sich um Kabel, die für einen sicheren und zuverlässigen Bahnbetrieb unerlässlich sind“, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Der Streckenabschnitt zwischen Essen und Bochum sei daher aus Sicherheitsgründen gesperrt worden.

Der DB-Sprecher betonte: „Unsere Fachleute arbeiten seit Beginn der Störung am Sonntag unter großem Einsatz daran, die durch den Kabeldiebstahl verursachten Schäden so schnell wie möglich zu beheben.“ Das sei aufwendig und zeitintensiv. Die beschädigten Kabel mit vielen Adern müssten an mehreren Stellen von Hand wieder miteinander verbunden werden.

Bundespolizei ermittelt vor Ort

Die Bundespolizei ermittelt „wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall“, wie ein Sprecher auf Anfrage berichtete. Man habe in der Nacht zu Montag gegen 01.00 Uhr mit Erhalt der DB-Störungsmeldung den Abschnitt gesperrt und „unsere Maßnahmen vor Ort begonnen“, schilderte der Bundespolizei-Sprecher.

Es seien in der Nähe von Essen-Steele Ost rund 15 Meter Kupferkabel „getrennt und entwendet worden“. Hinweise auf den oder die Täter gebe es bisher nicht, Spuren würden gesichert.

Bus statt Bahn bei mehreren regionalen Linien

Laut Zuginfo.NRW wurden bei den Linien RE1, RE6 und RE11 Züge in beiden Fahrtrichtungen die Züge zwischen dem Essener und dem Dortmunder Hbf mit Halt in Gelsenkirchen Hbf und Herne umgeleitet. Die Halte in Wattenscheid und Bochum Hbf mussten ausfallen, Fahrgäste auf Ersatzbusse umsteigen.

Züge des RE16 und des RE40 aus Richtung Hagen endeten und starteten am Hauptbahnhof in Bochum, der Abschnitt Bochum-Essen entfiel. Reisende sollten angesichts der Teilausfälle auf den eingerichteten Ersatz-Busverkehr ausweichen. (dpa/red)