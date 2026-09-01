Zu Beeinträchtigungen kommt es am Dienstagmorgen (1. September) im Bahnverkehr in Köln. „Der Grund dafür sind Unregelmäßigkeiten bei Bauarbeiten im Bereich Köln Nippes Abstellbahnhof“, teilte die Deutsche Bahn auf Zuginfo.nrw mit. Die Bauarbeiten laufen bereits seit Freitag (28. August), zu den Unregelmäßigkeiten im Bahnverkehr kommt es aber offenbar erst seit Dienstagmorgen.

In der Folge kommt es am Dienstagmorgen zu Verspätungen, Teilausfällen und Ausfällen auf dem kompletten Laufweg, teilte die Bahn weiter mit. Betroffen sind mehrere Linien, sowohl Regionalzüge als auch S-Bahnen.

Die betroffenen Bahnlinien im Überblick:

RE8: Mönchengladbach–Köln–Köln/Bonn Flughafen–Troisdorf–Bonn-Beuel–Koblenz RB27: Mönchengladbach–Rommerskirchen–Köln–Troisdorf–Bonn-Beuel–Koblenz S6: Köln-Worringen–Köln–Düsseldorf–Ratingen–Essen S11: Bergisch-Gladbach–Köln–Neuss–Düsseldorf–Düsseldorf Flughafen Terminal S12: Au (Sieg)-Hennef-Troisdorf-Cologne-Horrem S19: Au (Sieg)–Hennef–Troisdorf–Köln/Bonn Flughafen–Köln–Horrem–Düren

Die genannten Verbindungen sind demnach zwischen Köln Hauptbahnhof und Köln-Ehrenfeld bzw. Köln-Nippes beeinträchtigt. Pendler und Reisende, sollten vor der Fahrt ihre Zugverbindung in der Onlineauskunft überprüfen, so die Deutsche Bahn weiter.

Über die Dauer der Beeinträchtigung konnte Zuginfo.nrw zunächst keine genauen Informationen vorlegen. Als vorläufiges Ende wurde 10 Uhr am Dienstagmorgen (1. September) genannt, dies kann sich aber auch wieder ändern. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.

Weitere Bahn-Störung zwischen Horrem (Rhein-Erft) und Düren

Auch auf der Strecke zwischen Horrem im Rhein-Erft-Kreis und Düren kommt es am Dienstagmorgen zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Grund dafür sind in diesem Fall Reparaturarbeiten an einer Weiche. Der Streckenabschnitt ist in dem Bereich nur eingleisig befahrbar, teilte die Deutsche Bahn mit.

Betroffen sind folgende Linien:

RE 1 (RRX) Aachen–Köln–Düsseldorf–Duisburg–Essen–Dortmund–Hamm RE 9 Aachen–Köln–Troisdorf–Au (Sieg)–Betzdorf–Siegen S 19 Au (Sieg)–Hennef–Troisdorf–Köln/Bonn Flughafen–Köln–Horrem–Düren

In der Folge komme es zu Verspätungen und Teilausfällen. Betroffen sind demnach die Linien RE1, RE9 und die S-Bahn-Linie S19. Pendler und Reisende sollten vor Fahrtantritt ihre Verbindung in der Onlineauskunft überprüfen, hieß es weiter. Das Ende der Beeinträchtigung sei noch nicht abzuschätzen. (jv)