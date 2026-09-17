Die Bundespolizei hat am Mittwoch (16. September) einen 26-jährigen Mann am Kölner Hauptbahnhof festgenommen, der im Verdacht steht, einer Frau eine Luxus-Uhr geraubt zu haben. Wie die Polizei mitteilt, waren die Einsatzkräfte gegen 8 Uhr in der E-Passage auf den Mann aufmerksam geworden, da er als hilflose Person gemeldet worden war.

Da der Mann keine Ausweisdokumente bei sich hatte, durchsuchten die Einsatzkräfte ihn. Dabei fanden sie Betäubungsmittel und ein Tierabwehrspray. Auf der Dienststelle entdeckten die Polizistinnen und Polizisten dann eine in seinem T-Shirt eingerollte Damenarmbanduhr der Marke Rolex unter seiner Jacke.

Frau wurde in Köln-Kalk überfallen

Ermittlungen ergaben, dass die Uhr am Vorabend gegen 21.30 Uhr in Kalk einer Frau geraubt worden war. Sie war aus einer Straßenbahn ausgestiegen, als sie von hinten angesprungen und ihr die Uhr vom Handgelenk gerissen wurde.

Die Besitzerin erstattete am nächsten Morgen Anzeige – fast zeitgleich zur Kontrolle des Tatverdächtigen am Hauptbahnhof. Ein Juwelier bestätigte die Echtheit der Uhr im Wert von 20.300 Euro und konnte die Eigentümerin benennen.

Der 26-Jährige war laut Polizei erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er wegen Diebstahls in besonders schweren Fällen eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt hatte. Er hat keinen festen Wohnsitz. Die Polizei nahm den Mann fest und übergab ihn an die Landespolizei, welche die weiteren Ermittlungen führt. (red)