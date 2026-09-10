Ein 65 Jahre alter Mann ist rund zwei Wochen nach einem Fahrradsturz in Köln-Dellbrück gestorben. Wie die Polizei mitteilte, erlag er am Sonntag (6. September) im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Der Unfall hatte sich bereits am Montag (24. August) ereignet. Gegen 10.45 Uhr war der Mann mit einem Klapprad auf einem stark abschüssigen Fußweg am Höhenfelder See unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung stürzte.

Kölner Polizei sucht Zeugen nach Sturz in Dellbrück

Ein Begleiter des Mannes soll um Hilfe gerufen haben. Ein anderer Radfahrer, der den Sturz selbst nicht gesehen hatte, alarmierte daraufhin die Rettungskräfte. Der 65-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 2 sucht nun Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)