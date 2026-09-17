Ein Streifenteam der Kölner Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag (17. September) in Porz zwei mutmaßliche Autodiebe im Alter von 18 und 19 Jahren festgenommen. Die beiden Männer schliefen in einem Toyota, der zuvor in Frankreich als gestohlen gemeldet worden war.

Gestohlener Wagen mit GPS geortet

Nach Angaben der Polizei hatte sich ein Mitarbeiter einer GPS-Ortungsfirma gegen 1.40 Uhr bei der Polizeiwache in Porz gemeldet. Er sei vom Eigentümer des gestohlenen Wagens beauftragt worden und habe das Fahrzeug in der Christrosenstraße geortet.

Die Einsatzkräfte fanden das Auto am Fahrbahnrand. An dem Toyota war ein falsches Kennzeichen angebracht. Die beiden aus Frankreich stammenden Männer wurden festgenommen und sollen noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. (red)