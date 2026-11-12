Die Polizei hat am Mittwochmorgen (11. November) in Dünnwald drei Männer im Alter von 18, 21 und 22 Jahren festgenommen, nachdem sie bei einer Kontrolle scharfe Schusswaffen entdeckt hatte.

Pistolen und Munition im Kofferraum entdeckt

Wie die Polizei mitteilt, war einer Streifenwagenbesatzung gegen 6 Uhr ein am Fahrbahnrand der Kunstfelder Straße geparktes Auto aufgefallen, in dem die drei Männer schliefen. Als die Einsatzkräfte das Fahrzeug kontrollierten, fanden sie im Kofferraum zwei Pistolen sowie dazugehörige Munition.

Neben den Schusswaffen stellten die Einsatzkräfte auch Maskierungen sicher und nahmen die drei Männer fest. Das Kriminalkommissariat 15 ermittelt nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Männer sollen noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. (red)