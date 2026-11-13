Nach einer Serie von Einbrüchen und Einbruchsversuchen bei Hamburger Juwelieren hat die Polizei nun zwei Verdächtige gefasst – in Köln, rund 400 Kilometer entfernt von den Tatorten. Wie die Polizei mitteilte, wurden die 18 und 22 Jahre alten Männer am Mittwochmorgen im Stadtteil Dünnwald bei einer Fahrzeug- und Personenkontrolle überprüft und vorläufig festgenommen.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten außerdem zwei Pistolen samt Munition sowie Maskierungen im Kofferraum.

Täter nutzten Auto als Rammbock

Die beiden Männer stehen in Verdacht, hinter mehreren Taten im Oktober zu stecken. Los ging es in der Nacht vom 2. Oktober in Eilbek: Unbekannte steuerten ein Auto gegen das Rolltor eines Juweliers. Der Einbruchversuch scheiterte jedoch und die Täter fuhren davon.

Knapp eine Stunde später folgte der nächste Versuch, diesmal fuhr ein Auto in den Eingang eines Juweliers in Barmbek-Nord. Mehrere Täter drangen in die Verkaufsräume ein, nahmen Schmuck mit und flüchteten anschließend in dem beschädigten Auto.

Ermittlungen dauern an

Knapp zwei Wochen später wiederholte sich das Muster in Harburg: In der Nacht vom 14. Oktober fuhr ein Unbekannter einen Wagen gegen den Eingangsbereich eines Juweliergeschäfts, während drei weitere Komplizen draußen offenbar die Umgebung im Blick behielten. Das Auto prallte allerdings gegen einen Pfeiler zwischen Tür und Fenster, ins Geschäft kamen die Täter nicht. Die Männer flüchteten zu Fuß, das Fahrzeug wurde später von der Polizei sichergestellt.

Am Donnerstagmittag durchsuchten Spezialkräfte eine Wohnung in einer Unterkunft in Langenhorn, wo sie Beweise sicherstellten. Diese werden jetzt ausgewertet. Die Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft dauern an, insbesondere zu möglichen weiteren Tatverdächtigen. (dpa/red)