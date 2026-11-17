Rund 1050 Kinder wurden im vergangenen Jahr im Bezirk Innenstadt geboren, etwa so viele wie in den Jahren zuvor. Doch nur circa 600 Jungen und Mädchen wechseln hier auf eine weiterführende Schule. Zum Schuljahr 2026/2027 werden es voraussichtlich etwa 580 Zehnjährige sein.

Vor diesem Hintergrund hat die Bezirksvertretung (BV) Innenstadt in ihrer jüngsten Sitzung auf Antrag der Grünen-Fraktion einstimmig beschlossen, die Abwanderung von Familien aus dem Bezirk solle bei der weiteren Beratung der Schulentwicklungsplanung eine zentrale Rolle spielen. Es ist nicht die einzige Forderung, um die sie die Vorlage der Verwaltung zur Fortschreibung dieser Planung ergänzt sehen will.

Schulkapazitäten im Bezirk sollen vorerst nicht abgebaut werden

„Die Familien ziehen weg, weil sie keinen Wohnraum für sich und ihre Kinder finden“, heißt es in dem Antrag. „Die Schulentwicklungsplanung schreibt diesen Wegzug fort, statt ihm etwas entgegenzusetzen.“ Gemeinsam mit der Stadtentwicklung müsse sie auf den Bezirk zugeschnittene Gegenmaßnahmen aufzeigen. Dazu gehörten neben familiengerechtem Wohnraum verlässliche Kita-, Ganztags- und Schulangebote. Bis die angekündigte Fortschreibung der Bevölkerungsbilanz überprüft worden sei, sollten im Bezirk keine Schulkapazitäten dauerhaft abgebaut werden.

Dass Prognosen täuschen können, zeige ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit: Die Fehleinschätzung der Bevölkerungsentwicklung um das Jahr 2008 herum führte zum Schulbaunotstand in Köln. Reinhold Goss, Vorsitzender der Grünen-Fraktion, kritisierte, dass die Verwaltung das über 200 Seiten starke Papier sehr kurzfristig zur Abstimmung vorgelegt habe. „Das macht es schwer, sich ein umfassendes Bild zu verschaffen.“

Antragsteller fordern Erhalt der Katholischen Hauptschule am Rhein

Die BV bittet die Verwaltung ferner, die aktuell sinkenden Schülerzahlen im Bezirk als Chance zu nutzen, die Klassengrößen deutlich zu verringern. Sie möge darstellen, wie viele Kinder je Klasse an den Schulen möglich sind, wenn die bestehenden Kapazitäten erhalten bleiben, und welche Einrichtungen davon zuerst profitieren könnten. Das Ansinnen, an den katholischen Grundschulen Zugweg und Mainzer Straße Züge abzubauen, stößt auf Ablehnung: „Wer Züge streicht, verschenkt diese Chance. Kleine Klassen bedeuten mehr Zeit für jedes Kind, bessere Förderung und weniger Jugendliche ohne Abschluss.“

Besonderen Wert legen die Antragsteller auf den Erhalt der Katholischen Hauptschule am Rhein. Die Stadt hatte die Schule, die sinkende Schülerzahlen verzeichnet, schließen wollen, um Räumlichkeiten für die Oberstufe des neuen Gymnasiums Neustadt-Nord zu gewinnen. Im Februar stoppten der Schulausschuss und der Stadtrat das Vorhaben. Die BV bittet die Verwaltung nun, gemeinsam mit dem Ausschuss auch unter Berücksichtigung des Gymnasiums Neustadt-Nord eine Lösung zu entwickeln.

SPD sieht Schulentwicklungsplanung als gesamtstädtisches Projekt

Sie könnte etwa darin bestehen, eine Sekundarschule oder einen Schulverband mit der Realschule am Rhein zu bilden. Mit ihrem Beschluss macht sich die BV ebenso dafür stark, die pädagogische Erfahrung und die Unterrichtskonzepte vor allem der Haupt- und Realschulen zu nutzen und weiterzuentwickeln, um den Anteil junger Menschen ohne Schulabschluss zu vermindern und der Schulverweigerung vorzubeugen.

Nur die Sozialdemokraten stimmten gegen den Grünen-Antrag. Die Schulentwicklungsplanung sei „gesamtstädtisch“ zu betrachten und nicht verengt auf die Innenstadt mit dem Anspruch, „alles hier zu halten“, sagte Bezirksvertreter Alicem Polat. Außerdem sollten im Sinne der Chancengerechtigkeit Ressourcen zugunsten der Gesamtschulen umverteilt werden, statt das dreigliedrige Schulsystem zu stärken. Doch der ergänzten Beschlussvorlage stimmten auch die Sozialdemokraten zu. Die Linke-Fraktion und die AfD-Vertreterin enthielten sich.