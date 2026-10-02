Die Polizei hat in Rotterdam am Mittwoch (30. September) einen 21 Jahre alten Niederländer festgenommen, das gaben die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln bekannt. Der Mann steht im Zusammenhang mit einem Brandanschlag auf ein Bekleidungsgeschäft in der Ehrenstraße vom 18. September 2024 unter Verdacht.

Verdächtiger soll Haupttäter zum Tatort gefahren haben

Nach Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe Fusion soll der junge Mann den verwendeten Sprengsatz an den bereits im April 2025 festgenommenen Haupttäter übergeben haben. Zudem soll er diesen zum Tatort gefahren haben.

Bei der Festnahme stellte die Polizei bei dem 21-Jährigen unter anderem die mutmaßliche Tatkleidung sicher. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft und soll nach Deutschland ausgeliefert werden. (red)