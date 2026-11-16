Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (10. November) in Köln-Deutz sucht die Polizei nach dem Fahrer eines dunkelblauen oder schwarzen Motorrads. Bei dem Zusammenstoß wurde ein zehnjähriges Mädchen verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war der unbekannte Mann gegen 12.30 Uhr mit einem Mitfahrer auf der Deutz-Mülheimer Straße in Richtung Messekreisel unterwegs. Zur selben Zeit überquerte die Zehnjährige den Zebrastreifen an der Kreuzung Deutz-Mülheimer Straße/Brügelmannstraße in Richtung der Straßenbahnhaltestelle „Koelnmesse“.

Köln-Deutz: Motorradfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Kind

Aussagen von Zeugen und Zeuginnen zufolge soll der Motorradfahrer das Rotlicht der Ampel missachtet haben und daraufhin mit dem Mädchen zusammengestoßen sein. Der Fahrer, der einen weißen Motorradhelm trug, hielt zunächst kurz an. Anschließend setzte er seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Die Kölner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und Zeuginnen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Motorrad und dem Fahrer machen können. Insbesondere Fahrgäste, die sich zum Unfallzeitpunkt an der nahegelegenen Straßenbahnhaltestelle aufhielten, könnten wichtige Beobachtungen gemacht haben, so die Polizei. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)