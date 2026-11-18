100 Mal Lebensreflektionen: Die Kölner Obdachloseneinrichtung „Gulliver“ präsentiert seit 2001 Kunst für Menschen, die keinen Museumsbesuch finanzieren können oder in den Galerien der Metropolen eine Nichtwillkommensmentalität befürchten. Für die Jubiläumsausstellung konnten die Veranstalter des Kölner Arbeitslosenzentrums (KALZ e. V.) und Kuratorin Elvira Reith den Maler Jörn Lange gewinnen. Dieser zeigt auf 16 Gemälden, davon 15 Unikate, urbane Spiegelungen aus europäischen Großstädten.

Städteansichten: Kölner Künstler malt Valencia bis Edinburgh

Neben Köln fand und findet der reisefreudige Künstler Inspirationen auf den Straßen, Plätzen und Parkanlagen von Valencia, San Sebastián, Rom, Antwerpen, Dublin, Amsterdam, Berlin, Bilbao sowie Edinburgh. Als Vorlage dienen dabei oftmals selbst angefertigte Fotografien, die anschließend in Öl- und Acrylgemälde oder Aquarelle fließen. Dabei transferiert der gelernte Schreiner und ausgebildete Sozialpädagoge die Magie des Augenblicks auf die Leinwand seiner Wahrnehmungen.

So erscheint eine Café-Mitarbeiterin bei der Erstellung des Heißgetränks durch das Schaufenster derart poetisch-verträumt, als widme sie sich einem Liebesbrief. Die überraschte Gewahrwerdung des Fotografen durch eine Frau im irischen Pub kreiert dagegen die kurze Zusammenkunft zweier Seelen. Obgleich viele der Arbeiten von Menschen bevölkert sind, geht von den Kompositionen ein bewegtes Stillleben aus. So kommunizieren die Wesen auf ihren Wegen vor allem mit Smartphones, blicken in verschiedenste Richtungen, hadern mit dem eigenen Dasein.

Idyllische, romantisierte Momente bieten Landschaftsmalereien vom östlichen Rheinufer. Realistisch wirkt dagegen die strukturierte Wiedergabe des künstlich-angelegten Volksgartenterrains. Das Credo eines Miteinanders statt des Einzelgängertums soll auch die Besucherinnen und Besucher der Ausstellungsstätte zum Austausch motivieren. Von den möglichen Verkaufserlösen gehen 20 Prozent in die Finanzierung der sozialen Aktivitäten des Hauses, beispielsweise zur Aufrechterhaltung der dortigen Arbeits- und Selbsthilfe-Beratungsangebote.

„Kunst und Kultur im Gulliver“, mit Arbeiten von Jörn Lange, Überlebensstation Gulliver, Trankgasse 20, 50667 Köln, Bahnbogen 1 der Hohenzollernbrücke, bis 9. Januar 2027, Öffnungszeiten: montags bis sonntags 08 bis 18 Uhr, dienstags und mittwochs 22 bis 06 Uhr (Nachtcafé), www.joern-lange.net, www.koelnerarbeitslosenzentrum.de, www.elvirareith.de