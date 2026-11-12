Ein einzigartiges KunstWerk in Zahlen: Die ehemalige Gummifädenfabrik auf dem einstigen Industrie-Areal der Deutz AG bietet aktuell mehr als 150 Künstlerinnen und Künstler in rund 80 Ateliers und 12 Proberäumen auf circa 7.000 Quadratmetern Fläche Arbeitsmöglichkeiten, die sich in bis zu 10 Ausstellungen pro Jahr sowie 20 bis 30 weiteren Kulturevents, etwa die „Mülheimer Nacht“, offenbaren.