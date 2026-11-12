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Größte Atelierstätte in ehemaliger FabrikKölner Verein KunstWerk feiert 30-jähriges Bestehen

Künstlerinnen und Künstler des 1995 gegründeten Vereins öffnen vom 28. bis 31. August ihre Archive und Ateliers.

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Eine Frau und zwei Männer stehen vor einem Backstein-Gebäudeeingang. Über der Eingangstür steht KunstWerk.

Thomas Deyle, Alin Klass und Jens Eike Krüger (v. l.) begehen mit rund 150 weiteren Künstlerinnen und Künstlern das 30-jährige Bestehen des Vereins KunstWerk Köln.

Copyright: Thomas Dahl

Ein einzigartiges KunstWerk in Zahlen: Die ehemalige Gummifädenfabrik auf dem einstigen Industrie-Areal der Deutz AG bietet aktuell mehr als 150 Künstlerinnen und Künstler in rund 80 Ateliers und 12 Proberäumen auf circa 7.000 Quadratmetern Fläche Arbeitsmöglichkeiten, die sich in bis zu 10 Ausstellungen pro Jahr sowie 20 bis 30 weiteren Kulturevents, etwa die „Mülheimer Nacht“, offenbaren.

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