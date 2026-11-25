Nach einer Unfallflucht in der Kölner Innenstadt fahndet die Polizei nach einem jungen Ford-Fahrer. Der Mann soll am Dienstagmorgen (24. November) ein neunjähriges Schulkind angefahren und dabei leicht verletzt haben.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr auf der Bernhard-Letterhaus-Straße. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wollte der Neunjährige die Einbahnstraße überqueren, um zu seiner auf der gegenüberliegenden Seite liegenden Schule zu gelangen.

Köln: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Schulkind

Noch bevor der Junge die andere Straßenseite erreichen konnte, wurde er von dem schwarzen Ford am Bein erfasst. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten, und flüchtete in Richtung der Wevelingshovener Straße.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrer geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (red)